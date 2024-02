Luciana Littizzetto ha voluto ringraziare Maurizio Costanzo con una emozionante lettera che ha commosso anche Maria De Filippi.

A un anno dalla morte del celebre conduttore televisivo e giornalista Maurizio Costanzo, Maria De Filippi e la famiglia di Mediaset hanno voluto dedicargli una serata speciale. Tra i protagonisti dello speciale dedicato a Costanzo c’era anche Luciana Littizzetto, grande amica della conduttrice televisiva.

La comica torinese ha dedicato alla memoria di Costanzo una lettera emozionante, che ha strappato qualche lacrima anche alla moglie del compianto giornalista.

Luciana Littizzetto ringrazia Maurizio Costanzo

Durante lo speciale dedicato a Maurizio Costanzo, Luciana Littizzetto ha letto una dolce lettera che ha commosso tutti.

Luciana Littizzetto

“Te ne sei andato da un anno e da allora la tv non è più la stessa. Qui è un po’ come il Louvre senza la Gioconda o Atene senza il Partenone o Sanremo senza Vessicchio“, inizia così la lettera che la Littizzetto indirizza a Costanzo.

Poi il ricordo del loro rapporto: “Tu ti accorgevi, ci scrutavi e sgamavi quella scintilla che avevamo dentro, anche se era così piccola che nemmeno noi la vedevamo. Hai dato una chance anche a me, una piccola comica torinese agli inizi”.

Luciana Littizzetto: la confessione sul rapporto con Costanzo

Nella lettera la comica si lascia andare a qualche confessione privata del suo rapporto con Maurizio Costanzo: “Adesso te lo posso confessare: tu non hai idea dell’ansia che avevo. Quando ero qui sopra, se con la coda dell’occhio vedevo che le cose non andavano come speravi il mio sangue diventava granita, ma bastava che ti avvicinassi con il tuo sgabello un po’ più vicino a me, appoggiandoti alla cartellina come fosse un davanzale per sentire che ti stavi fidando e anche io riprendevo fiato”.

Infine, Luciana conclude la lettera con un ringraziamento speciale a Maria De Filippi: “Voglio dirti grazie per avermi fatto salire qui su questo palco a ricordare il tuo Maurizio. Il tempo non cambia nulla del dolore, ma ricordare insieme è una specie di carezza che lo rende un po’ più lieve. Siete una bella coppia”.