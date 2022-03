Il Lucca Summer Festival è uno degli eventi che colora la stagione estiva e attesissimo anche quest’anno in una nuova edizione che si terrà nei mesi di giugno e luglio. Attesi anche quest’anno grandi ospiti del panorama musicale italiano e internazionale da Caparezza a Justin Bieber. Scopriamo insieme dove comprare i biglietti e quali saranno gli ospiti di questa nuova edizione.

I biglietti per il Lucca Summer Festival possono essere acquistati su TicketOne. Sulla pagina dedicata all’evento, sul sito ufficiale del Festival è possibile trovare i link diretti a tutti i concerti. I posti disponibili sono: settore statua gold (una posizione centrale con posti limitati), tribuna numerata con posti a sedere e posto in piedi.

La kermesse di quest’anno sarà fitta di appuntamenti, si parte con Nick Mason il 25 giugno e il 26 giugno sarà la volta di Paolo Conte dopo i rinvii dei concerti degli scorsi due anni. Venerdì 1 luglio, Caparezza tornerà sul palco con le canzoni del suo ultimo album, Exuvia. Il 6 luglio sarà la volta di due concerti all’insegna del Brit Rock: Liam Gallagher e i Kasabian.

Sabato 9 luglio ci sarà il concerto di John Legend, si tratta della nuova data fissata dopo i rinvii del 2020 e del 2021. Seguirà domenica 10 luglio l’incredibile duo italiano: Antonello Venditti e Francesco De Gregori. Il 14 luglio sono attesi due grandi eventi: aprirà la serata Carmen Consoli e a seguire a calcare il palco ci saranno Robert Plant e Alison Krauss. Sabato 16 luglio sarà la volta di Marracash e poi il 17 luglio ci sarà il concerto di Ben Harper anticipato dall’apertura di Christone “Kingfish” Ingram. A seguire il 21 luglio si esibirà Blanco, poi giorno 24 luglio sarà la volta di Brunori Sas e a chiudere l’evento ci saranno tre concerti: in apertura Rkomi e Mara Sattei che anticiperanno il concerto di Justin Bieber.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram