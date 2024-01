Soraia Ceruti è tornata a parlare del motivo per cui la sua storia d’amore con Luca Salatino è terminata. Ecco la verità sul loro rapporto.

Cosa è accaduto davvero tra Luca Salatino e Soraia Ceruti? Sulla fine della relazione tra i due ragazzi, adesso, pare esserci finalmente la verità, almeno quella della ragazza. La giovane donna ne ha parlato a Sdl tv sottolineando alcuni aspetti della storia che ancora non erano venuti a galla.

Soraia svela perché è finita con Luca Salatino

Luca Salatino

Prima di tutto Soraia ha voluto precisare alcune cose: “Non l’ho lasciato subito dopo il Grande Fratello ma dopo quattro mesi di convivenza. Secondo me non ha abbandonato per me, una buona percentuale era la mia mancanza ma non riusciva a reggere le dinamiche all’interno della Casa”.

Dando seguito a queste affermazioni, la ragazza ha ricostruito cosa è accaduto: “Luca è uscito il 26 dicembre ed io stavo facendo casa, quindi ero abbastanza nervosa. Ci siamo messi a ristrutturare insieme casa e dovevamo occuparci di cose importanti. Io già lì ho visto che aveva difficoltà nell’occuparsi di cose importanti”.

Per stessa ammissione di Soraia, la convivenza ha portato a galla lati del carattere di Luca che non erano compatibili con i suoi. La giovane ha spiegato che si litigava “su ogni cosa”.

Tra i motivi più importanti della fine della loro storia, a quanto pare, la gelosia di Salatino: “Durante le discussioni vedevo la troppa gelosia che metteva in difficoltà anche altre persone quando eravamo fuori a cena. Quando in una relazione una persona ti limita non è una relazione sana. I nostri momenti diventavano un dramma ed è diventato un circolo vizioso”, ha concluso poi Soraia.

