Polemiche al Grande Fratello dove alcuni telespettatori e utenti social hanno chiesto provvedimenti per Rosy Chin. Cosa è successo.

Ancora un caso al Grande Fratello. Nel mirino dei telespettatori e di vari utenti social ci è finita Rosy Chin che è stata protagonista di quello che è stato definito “armadio gate”. La concorrente avrebbe violato il regolamento e, anche per questo, in tanti hanno chiesto la squalifica o, per lo meno, dei provvedimenti.

Provvedimenti per Rosy Chin al Grande Fratello?

Nelle scorse ore Rosy e Giuseppe Garibaldi sono stati beccati mentre parlavano di nascosto e in codice, nel tentativo di eludere i microfoni presenti nella Casa, oltre quelli che sono obbligati, per regolamento, a portare sempre.

Da quanto sospettato da alcuni telespettatori e utenti social, i due concorrenti del Grande Fratello avrebbero sparlato di Beatrice Luzzi, che come sappiamo solo poche ore ha fatto rientro in casa a seguito del lutto che l’ha colpita.

Il dialogo tra i due è diventato virale in poco tempo scatenando tanti commenti negativi soprattutto per la donna. Ma la vera bufera si è verificata successivamente. Infatti, proprio la chef ci è ricascata poco dopo parlando ancora con Garibaldi e Marco.

La chef ha cercato, ancora, di violare il regolamento, stavolta usando una strategia che aveva già avuto successo anche nelle altre edizioni, ovvero quella dell’armadio.

La ragazza, mentre parlava con Giuseppe e Marco in stanza si è nascosta dentro l’armadio per non far vedere il labiale e non far capire di cosa stesse dialogando con gli altri due concorrenti. Ovviamente, però, le sue azioni non sono passate inosservate. I telespettatori e il mondo del web è subito partito con pareri e richieste di provvedimenti, condannando fortemente il gesto della donna.

Nonostante non sia chiaro di cosa la Chin e i suoi compagni stessero parlando, alcuni utenti non hanno perdonato il loro comportamento e si aspettando delle azioni decise da parte della produzione del programma.

