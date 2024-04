Incantevole Lorella Cuccarini che ha infiammato il piccolo schermo con il suo ultimo look con una tuta trasparente dal costo super.

Tornata in Rai in queste ore, Lorella Cuccarini sta continuando anche la sua avventura ad Amici dove, ad ogni puntata del Serale, infiamma il pubblico del piccolo schermo e quello presente in studio, con la sua grinta e il suo fisico che sono accompagnati da look spesso super azzeccati. L’ultimo, una tuta con trasparenze, ha fatto il boom. Il suo costo? Decisamente elevato…

Lorella Cuccarini, il costo della tuta trasparente

Lorella Cuccarini

Sempre molto amata e apprezzata per il suo stile e la sua grinta, la Cuccarini ha colpito ancora una volta il suo pubblico con un outfit mozzafiato che le ha permesso di abbinare sensualità ed eleganza. La showgirl, infatti, si è mostrata ad Amici con una tuta con trasparenze decisamente interessante marchiata Genny che fa riferimento alla collezione Primavera/Estate.

In tanti sono rimasti colpiti dalla donna e si sono domandati anche il prezzo del suo look. I più curiosi saranno ben contenti di sapere che Lorella ha scelto un outfit dal costo proibitivio. Quanto? Ben 1350 euro sul sito del noto marchio.

La descrizione del look

Andando a dare un’occhiata al capo di abbigliamento indossato dalla Cuccarini, ecco che si possono leggere anche dettagli relativi alla tuta: “Immergiti nell’irresistibile allure di questa tuta dalla vestibilità asciutta e dal suggestivo gioco di trasparenze, creando un affascinante effetto vedo-non vedo che esalta con raffinatezza la tua silhouette”, si legge.

“Questo capo è destinato a catturare l’attenzione, grazie al suo design accattivante e sofisticato. Realizzata con cura in misto viscosa, la tuta presenta pannelli in mesh semitrasparente che si avvolgono con eleganza intorno al busto e alla vita, aggiungendo un tocco di sensualità e mistero al tuo look. Il modello con gambe dalla silhouette flared conferisce un’eleganza contemporanea, perfetta per chi desidera un look unico e di tendenza. Indossa questa tuta per esprimere la tua personalità distintiva e sofisticata. Con il suo stile esclusivo, questo capo ti garantirà di non passare inosservata, lasciando un’impressione indimenticabile in ogni occasione”.

Tutte caratteristiche che Lorella ha saputo portare con grande stile travolgendo tutto il pubblico…

Di seguito anche un post Instagram di Closet Italy con il focus del capo indossato dalla maestra della scuola di Amici: