La splendida Sonia Bruganelli sta incantando tutti. L’ultimo look scelto è stato unico, scarpe comprese: super glamour e dal costo esagerato…

Nuova avventura iniziata come opinionista de L’Isola dei Famosi 2024. Stiamo parlando di Sonia Bruganelli che oltre a piacere per i suoi commenti graffianti sta attirando l’attenzione per i look. L’ultimo, in modo particolare, si è fatto notare per le scarpe scelte: glamour e dal costo molto elevato.

Sonia Bruganelli, le scarpe con glitter e il costo super

Sonia Bruganelli

Come tutte le donne, anche la Bruganelli ha una particolare passione per gli abiti eleganti e per le scarpe. In particolare, a quanto pare, Sonia adora quelle firmate Casadei, un brand di lusso nel settore delle calzature.

Si tratta di un noto marchio che vanta pezzi pregiati e non proprio alla portata di tutti. La donna ha vestito una paio di scarpe nel corso dell’ultima puntata de L’Isola e ha incantato tutti.

La neo opinionista del reality ha scelto un modello Blade glitter nere. La donna ha optato per questo modello specifico per completare il proprio look total black.

In molti sono rimasti affascinati dalle scarpe, eleganti e molto glamour e si sono domandati quale fosse il loro costo. Per dare una risposta basta vedere il sito del marchio. Per avere le scarpe della Bruganelli occorre spendere ben 650 euro.

Molti modelli di questo brand di lusso arrivano a questo tipo di prezzi e, quindi, non sono certo degli accessori per tutti.

Di seguito anche un post Instagram della donna con il dettaglio delle scarpe:

Il commento sul debutto de L’Isola dei Famosi

Nelle scorse ore, la stessa Bruganelli è stata protagonista di una interessante intervista a Fanpage durante la quale ha parlato degli esordi della nuova edizione de L’Isola.

La donna ha dato i voti ai colleghi: dal 9 a Luxuria all’8.5 per Maltese fino al 7.5 per la Casalegno e pure per se stessa.

Proprio sul suo conto aveva detto: “Mi devo dare un 7.5. Perché mi conosco e so che mi sono tenuta molto, ma era normale all’inizio…”. Insomma, in futuro la bella Sonia sarà ancora più ficcante…