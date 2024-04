Alcuni commenti dopo il debutto della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Sonia Bruganelli ha dato i voti alla prima puntata.

Intervista a Fanpage per Sonia Bruganelli dopo l’esordio della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. La neo opinionista ha commentato il debutto del reality dando i voti ai protagonisti e, ovviamente, dando un giudizio anche su se stessa.

Sonia Bruganelli, il debutto a L’Isola dei Famosi

Sulla prima puntata de L’Isola dei Famosi 2024, la Bruganelli ha detto: “Una puntata molto preparata, studiata nel dettaglio, con cast e conduttrice nuovi. Siamo contenti tutti”.

Sulle differenze tra il suo ruolo al GF e quello attuale: “Abbiamo appena iniziato, è un reality completamente diverso, i concorrenti vivono condizioni di difficoltà. Dovrò vedere con il passare del tempo e mi auguro che escano fuori i loro caratteri e le loro fragilità. D’altronde all’Isola, differentemente dal GF, devono fare i conti con una reale lotta alla sopravvivenza”.

Da notare come la bella Sonia abbia già captato alcunu naufraghi che potrebbero essere pronti a “giocare” e ad utilizzare delle maschere: “Quando i concorrenti partono sono sempre presi dal buonismo, sono tutti belli e bravi, non si espongono. Per fortuna poi cadono le maschere e io alcune le ho già individuate“.

I voti della prima puntata

Simpatica anche la fase dell’intervista in cui la Bruganelli ha dato i voti ai protagonisti. Al cast un 8, a se stessa un 7.5: “Perché mi conosco e so che mi sono tenuta molto, ma era normale all’inizio”.

A Maltese è andato un 8 pieno mentre 7.5 per l’inviata Elenoire Casalegno. Voto altissimo per Vladimir Luxuria: 9. “È stata molto brava e non avevo dubbi sulla sua capacità dialettica. Aveva tanta pressione, eppure ha condotto la macchina con molta attenzione, mi è piaciuta tanto anche per l’ironia […]”.

