Si sta parlando tantissimo in queste ore del compenso che Fedez avrebbe percepito per l’intervista recente a Belve. Ecco la verità.

Ore movimentate in casa Rai dopo il caso Scurati e alcune informazioni che sarebbero state rese note in merito ai compensi della tv di Stato sugli ospiti. Nel mirino dei media italiani anche Fedez e la sua intervista a Belve che, secondo La Stampa, sarebbe stato decisamente elevato.

Fedez, il cachet per l’intervista a Belve

In queste ore, come detto, in casa Rai si è scatenato un vero e proprio caso dopo la censura che avrebbe subito Scurati e l’attenzione che sarebbe stata spostata su una questione puramente economica legata al suo cachet per l’intervento poi non andato in onda.

Sulla vicenda, La Stampa aveva spiegato come la tv di Stato abbia dei veri e propri “standard” di compensi per le sue ospitate e in questo senso aveva fatto discutere quello ricevuto da Fedez in occasione della sua intervista a Belve, programma di Francesca Fagnani.

Secondo il quotidiano, infatti, Federico avrebbe percepito un cachet di 70 mila euro. Una cifra decisamente monstre.

La smentita e le vere cifre

La somma di denaro ricevuta dal rapper per il faccia a faccia a Belve con la Fagnani, però, non sarebbe quella condivisa da La Stampa. Infatti, a fare chiarezza è stata la Fremantle, la società di produzione del programma di Rai2.

Ad Adnkronos, la società ha spiegata: “Il compenso reale è molto lontano da quello indicato”. Nel dettaglio è stato riportato: “In merito alla notizia pubblicata oggi da La Stampa sul compenso di Fedez per la sua partecipazione a Belve, Fremantle smentisce la cifra riportata dal quotidiano. Per rispetto della privacy non è possibile rivelare il cachet realmente accordato, quello che possiamo dire è che il compenso reale è molto lontano da quello indicato da La Stampa”.

