Quanto guadagnano gli ospiti in Rai? Da Belen a Fedez, chi guadagna di più? Svelati i cachet shock degli ospiti più attesi.

Il caso Scurati ha scatenato un vespaio di polemiche e rivelazioni sui compensi della Rai. Ma quanto guadagnano realmente i vip quando sono ospiti in Rai?

Oltre alle polemiche sulla censura ai danni di Scurati, nell’ultimo weekend si è parlato tanto dei compensi degli ospiti nei programmi Rai. Per il suo monologo, che sarebbe durato solamente una manciata di secondo, Scurati avrebbe guadagnato 1800 euro. Ma allora quanto percepiscono ospiti più importanti come Fedez e Belen? Ecco rivelate le cifre dei cachet stellari.

Cachet Rai: le cifre da capogiro

Scurati non è di certo il vip più chiacchierato dell’anno, al contrario di Fedez, ma quanot ha guadagnato il rapper dalla sua ospitata a Belve? La Stampa ha raccolto tutte le informazioni per rivelare i cachet stellari degli ospiti famosi e pare che Fedez abbia guadagnato la bellezza di 70mila euro dalla sua intervista a Belve.

Discorso diverso, invece, è quello da fare per Belen Rodriguez. Infatti, per la famosa showgirl il cachet si aggira intorno ai 20mila euro. Cifre molto elevate in confronto ad altre colleghe showgirl.

Belen Rodriguez

Ad esempio, per Valeria Marini sono sufficienti 7mila euro.

Ma non esiste un vero e proprio “listino prezzi” per le varie celebrità. In più, vi sono meccanismi particolari soprattutto legati alla promozione di libri, film e serie televisive. Ecco svelato come funziona.

Rai: i meccanismi dietro i guadagni degli ospiti

Vi sono casi in cui i vip compaiono in tv per promuovere un film, un libro, una serie, o un nuovo album. In questo caso, il compenso segue un meccanismo noto come gettone di presenza ai fini promozionali.

Il cachet degli ospiti vip dipende molto anche dal direttore di turno. Ad esempio, ai tempi di Luigi Gubitosi i giornalisti delle reti concorrenti si presentavano gratuitamente nei programmi Rai. Oggi, invece, il compenso può andare dai 300 ai 2mila euro per i giornalisti, e fino a 3000 euro per personaggi come Vittorio Sgarbi.