Il celebre cantautore romano Renato Zero ha rivelato alcuni dei momenti più difficili della sua vita durante l’intervista da Fabio Fazio.

La vita di una star come Renato Zero non è sempre facile come potremmo pensare. Infatti, il cantautore romano ha rivelato durante l’intervista da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, alcuni dei momenti più difficili della sua vita.

Dopo un’esibizione toccante della sua canzone “Vita”, Zero ha rivelato di aver affrontato il bullismo e le paure personali con una forza sorprendente. Ma vediamo che cosa ha rivelato.

Renato Zero vittima di bullismo: il racconto commovente

Dopo l’emozionante esibizione, Renato Zero confessa: “Vorrei farvi notare le gambe come tremano… Perdere l’emozione per un artista significa che forse è arrivato il momento di lasciare il palcoscenico, ma finché ‘ste gambe tremano, io resto qui“.

Renato Zero

Ma oltre alla sua esibizione, è stato commovente anche ascoltare il suo racconto. “C’è stato un periodo che avevo paura a uscire di casa” ha rivelato il cantautore riferendosi al periodo in cui era vittima di bullismo.

“Se fossi arrivato alla fermata dell’autobus 93 incolume, avrei vinto una guerra. Mi scoraggia il fatto che malgrado i tempi siano maturi, siano cambiati, il bullismo e queste forme stronze e crudeli di certuni hanno ancora campo libero e ancora vengono praticate“.

Renato Zero: il suo atteggiamento contro il bullismo

Il cantautore ha rivelato in che modo lui ha vissuto il bullismo: “Questo confronto con la gente io l’ho vinto semplicemente affrontando l’inquisitore: tornavo indietro e gli chiedevo ‘ma t’ho fatto qualcosa di male? Che cosa può averti indotto ad avercela con me, solo per il fatto che magari non mi vesto come te?“

Infatti, continua, questo suo atteggiamento “Li metteva talmente in difficoltà tra di loro che se ne andavano.

Ha, infine, rivelato che “Piano piano si era sparsa la voce che avevo coraggio e in quei frangenti, e in quella popolazione, avere coraggio per loro era destabilizzante ‘questo ce tana‘”.