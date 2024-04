Serena Bortone ha sfidato la censura leggendo il monologo di Antonio Scurati, ma i colleghi rimangono in silenzio. Quale sarò il suo destino?

Dopo la lettura del monologo di Antonio Scurati su Che Sarà, Serena Bortone affronta il silenzio dei colleghi e rischia un provvedimento disciplinare. La chiusura del suo programma è nell’aria. Ma quale sarà il suo destino?

Ha fatto molto scalpore la scelta della conduttrice di leggere il monologo di Scurati che non è stato apprezzato dai piani alti (che hanno cancellato il contratto per non mandarlo in onda). Ma adesso ci si chiede quale sarà il destino che spetta alla Bortone.

Serena Bortone rimane sola: la critica di Selvaggia Lucarelli

Il silenzio dei colleghi di Serena Bortone è eloquente. Selvaggia Lucarelli sottolinea come molti conduttori Rai sembrino più interessati a preservare il proprio posto che a esprimere solidarietà.

Serena Bortone

Sulle storie Instagram, la Lucarelli scrive: “Sempre questa esigenza di diventare il centro del racconto, pure se nel centro del racconto ora ci sono due persone che si chiamano Bortone e Scurati. Nel frattempo il silenzio assordante (al massimo qualche messaggino stitico sui social) dei colleghi di Bortone in Rai, ben attenti a tenersi il posto. Non è che siano così diversi dai dirigenti che censurano. Scurati: alla fine pure loro vogliono tenersi il posto“.

Ma solamente in pochi prendono le parti della Bortone.

Serena Bortone: il supporto di Francesca Fagnani

Uno dei pochi colleghi di Serena Bortone che si sono schierati a favore della sua scelta è la giornalista Francesca Fagnani.

La conduttrice di Belve, infatti, ha pubblicato un breve post su X (ex Twitter), in cui scrive: “Tutta ma proprio tutta la mia solidarietà a Serena Bortone e Antonio Scurati“.

Tuttavia, a qualcuno non è piaciuto questo post, e ha lamentato il fatto che la stessa Fagnani ha rifiutato di ospitare a Belve il generale Vannacci. Di tutta risposta la giornalista ha commentato: “Si può scegliere chi intervistare, fortunatamente, diverso è cancellare contratti già fatti signora mia“.

Intanto si vocifera che il programma di Serena Bortone, Che Sarà, a giugno potrebbe chiudere.