Dove è girata La Porta Rossa, la fiction di Rai Due?

Dove è stata girata la serie televisiva La Porta Rossa? Scopriamo di più sulla location e qualche dettaglio sui luoghi più importanti della fiction!

La Porta Rossa è la serie televisiva in onda su Rai 2 dal 2017: gli episodi della prima e della seconda stagione vedono come protagonista la città di Trieste.

Le riprese della seconda stagione della serie televisiva si sono svolte a maggio del 2018 a Trieste: è proprio nel capoluogo della regione Friuli Venezia Giulia che girano la fiction e i luoghi della tanto amata città di La Porta Rossa sono diventati sempre più frequentati anche dai turisti…

La Porta Rossa: i luoghi delle riprese a Trieste

Durante la prima stagione abbiamo potuto vedere luoghi che sono presto diventati dei veri punti di riferimento per i turisti che hanno voglia di visitare le zone in cui sono state girate delle scene molto importanti della fiction.

È addirittura possibile acquistare dei pacchetti che prevedono il tour dei luoghi più significativi della serie.

LINO GUANCIALE

Citiamo, ad esempio, il Ponte Vecchio, il luogo in cui viene girato l’omicidio di Cagliostro, il quartiere di Melara, la zona della città in cui vive il personaggio di Vanessa, e la chiatta Ursus, la zona dalla quale lo spirito di Cagliostro osserva l’intera città.

Resta invariata questa location per la seconda stagione: anche la casa di Cagliostro in Via Belpoggio, vicino l’Università Centrale rimane uno dei luoghi protagonisti della fiction italiana.

La trama di La Porta Rossa

Il protagonista assoluto è lo spirito del commissario Cagliostro, interpretato da Lino Guanciale, il quale vuole indagare sul suo stesso omicidio.

Il nome Porta Rossa indica proprio la porta da attraversare per andare verso la morte, cosa che il commissario si rifiuta di fare fino a quando non riuscirà a scoprire il suo assassino. Rimane, così, nel mondo dei vivi per proteggere anche la sua tanto amata moglie, Anna. L’unica persona con cui riesce a comunicare è Vanessa, una ragazza medium.

Dopo aver scoperto di più circa la sua morte, Cagliostro non riesce a varcare la famosa porta rossa a causa di troppe domande a cui non riesce trovare risposte immediate…