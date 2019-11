Lite furiosa tra Sgarbi e Luxuria: “Hai il c**** o no?”

A Live – Non è la D’Urso è scoppiata una vera e propria lite tra Vladimir Luxuria e Vittorio Sgarbi: l’uomo l’ha accusata di essersi prostituita.

Una lite tra Vladimir Luxuria e Vittorio Sgarbi è degenerata a suon d’insulti e parolacce a Live – Non è la D’Urso. Tutto è cominciato quando il critico d’arte ha dichiarato che l’ex politica in passato sarebbe stata solita prostituirsi e che – oltre ad averlo ammesso pubblicamente – sarebbe stato lui in persona a vederla per strada. “La prostituzione è dichiarata in una sua intervista ed è vista da me non negli anni ’90 ma negli anni ’80. Una sera esco e vedo lei nell’evidente posizione di chi batte”, ha detto il critico, mentre Luxuria ha fermamente negato.

Vittorio Sgarbi contro Vladimir Luxuria

Con toni forti e furenti Vittorio Sgarbi si è scagliato contro Vladimir Luxuria, che a sua volta ha negato con fermezza le accuse del critico d’arte. “Quale diritto hai di parlare della mia vita! Ma come ti permetti?” E’ sbottata l’attivista.

La sua reazione non ha fatto altro che far infuriare ancora di più Sgarbi, che a sua volta ha ribattuto a suon d’insulti e parolacce: “Ti vergogni del tuo passato? Di quello che sei stato? Non eri un uomo? Vabbè, sei una donna, non hai il c**** e sei una santa. Dai, ho visto un’altra! Non eri tu, non ti conosco”, ha urlato il critico.

La solidarietà sui social e il messaggio di Luxuria

La polemica è continuata anche sui social dove in tanti si sono apertamente schierati contro il critico e hanno preso le parti di Luxuria.

L’attivista ha anche specificato che l’episodio a cui si è riferito Sgarbi non avrebbe avuto nulla a che fare con la prostituzione: “Si ferma questa grande macchina, il finestrino si abbassa e vedo Sgarbi che mi invita a salire in macchina e, oltre a te, c’era Elenoire Casalegno. Siamo state prima su un set cinematografico poi abbiamo visto Roma notturna. Probabilmente Vittorio non ricorda bene e vedendomi per strada chissà che ha immaginato”, ha detto.