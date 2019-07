Tra mare e montagna, la Liguria è una delle meravigliose regioni italiane da vedere almeno una volta nella vita. Ecco i luoghi magici a cui non saprai resistere!

Servirebbero infinite parole per raccontarvi tutte le meraviglie che offre la Liguria, la terra a mezzaluna che fa da spartiacque tra le acque cristalline del Mar Ligure e le Alpi. Con una breve descrizione, però, cercheremo di darvi un’infarinatura sui luoghi più belli da visitare e sulle località marittime che assolutamente dovete visitare questa estate. Forza, partiamo!

Vacanze in Liguria: cosa vedere (le città)

Avete a disposizione un weekend o una settimana e proprio non sapete dove andare? La Liguria può essere la soluzione giusta per voi: con il giusto mix tra mare e montagna potrete accontentare tutta la famiglia! In base al vostro punto di partenza e al tempo che avete a disposizione potete scegliere quale località fa più al caso vostro.

Se arrivate dalla Toscana, dall’Emilia Romagna o dalla Lombardia Portofino e le Cinque Terre sono le prime località che incontrerete. Se volete fare un po’ più di strada oppure se arrivate dal Piemonte o dalla Francia, Cervo farà al caso vostro. Scopriamo nel dettaglio cosa offrono queste meravigliose città.

Portofino in Liguria

Portofino è uno dei gioielli simbolo di questa meravigliosa regione e nonostante il comune conti appena 400 abitanti, ogni anno ospita migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo.

Portofino è situato nella parte occidentale del golfo di Tigullio, a est di Genova, e sorge ai piedi dell’omonimo monte. Oltre ad ammirare le meravigliose e suggestive viste sia dal porto che dal promontorio, potrete anche apprezzare le meraviglie del Parco naturale regionale di Portofino il quale comprende l’intero paesino.

Molto interessanti anche le architetture che rendono questo borgo ligure un luogo magico: le case tutte colorate e i numerosi yacht che spesso attraccano al porto – soprattutto nel periodo estivo – lo rendono una perla di bellezza della Liguria.

Cinque Terre

Le Cinque Terre in Liguria comprendono numerosi ma piccoli borghi che nell’antichità avevano la funzione di ospitare i pescatori del luogo. Anche per questa location le case colorate fanno da padrone, ma si aggiungono dei meravigliosi vigneti lungo i ripidi terrazzamenti a picco sul mare.

Se siete degli amanti della natura non potete di certo perdervi il Sentiero Azzurro, ossia un percorso escursionistico lungo tutta la costa che regala ai suoi visitatori dei paesaggi veramente da favola. E se il cibo è la vostra passione, una tappa al villaggio dei pescatori è obbligatorio: vicino alla riva, proprio dove approdano le barca, troverete molti locali tipici e trattorie storiche che vi faranno assaggiare tutte le prelibatezze del luogo, compreso il pesto!

Cervo, Liguria

A pochi chilometri dalla provincia di Imperia si trova questo piccolo paesino di nome Cervo – anche chiamato Cervo Ligure – ossia un piccolo borgo a ridosso del mare in perfetto stile medievale.

Per secoli il centro storico di Cervo è rimasto inalterato proprio per permettere a quante più generazioni future di godere di questa meraviglia storica: grazie alle architetture ed in particolare alla centralissima Chiesa di San Giovanni Battista sono evidenti tutte le influenze subite dal luogo, dall’Antico Romano Impero fino ai pirati saraceni.

Tra gli altri edifici storici non potete perdervi l’Oratorio di Santa Caterina e Palazzo Morchio, oggi sede del Municipio. Se amate il mare, in pochi passi potrete raggiungere la contenuta spiaggia di pietroline e un mare azzurro che non ha nulla da invidiare dalle località esotiche!

Le spiagge della Liguria

Se la vostra vacanza dovrà essere all’insegna del relax e dei benefici che offrono le acque cristalline del Mar Ligure, vi consigliamo delle spiagge che non potete assolutamente perdervi. Innanzitutto, però, dovete decidere se preferite la sabbia o ghiaia e se le preferite ampie oppure più intime. Ecco le nostre proposte:

• Vallecrosia, Ospedaletti e Bordighera si trovano in provincia di Imperia e in questa zona il terreno a disposizione delle spiagge è decisamente più ampio del solito e… tutte e tre sono sabbiose! Da valutare anche Arma di Taggia, considerata una delle principali mete delle famiglie con bambini, anche per i numerosi stabilimenti presenti.

• Anche le spiagge di Portovenere e Palmaria, nell’omonima isola, sono sabbiose ma in questo caso sono decisamente più piccole rispetto a quelle in provincia di Imperia e in alcuni casi anche più difficili da raggiungere. Vi assicuriamo però che vi regaleranno delle viste mozzafiato!

Alassio

• Dalle dimensioni medie e dalle spiagge miste tra sabbia e ghiaia, ci sono Alassio, Finale Ligure e Varigotti, tre meravigliosi borghi liguri. Queste località sono consigliate sia per le famiglie con bambini sia per i ragazzi in cerca di divertimento, grazie alle numerose attrazioni presenti in zona.