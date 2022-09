E’ tempo di libri scolastici, croce di molti genitori che vorrebbero risparmiare sia tempo che denaro: vediamo dove comprarli online.

Dove comprare i libri scolastici online? Sono diversi i siti che promettono un certo risparmio rispetto al prezzo di copertina, consentendo anche di guadagnare parecchio tempo e saltare code inutili. Dalla Coop ad Amazon, passando per Hoepli e La Feltrinelli: vediamo gli shop virtuali più convenienti.

Libri scolastici: dove comprarli online?

La campanella che segna l’inizio del nuovo anno scolastico sta per suonare e quasi tutti i genitori italiani sono alle prese con l’acquisto dei libri & Co. Alcuni sono fortunati perché hanno le possibilità economiche per comprarli nuovi, mentre tanti altri vagano da una libreria all’altra sperando di trovare testi usati. Non solo parecchio denaro, spesso si perdono anche giornate intere per cercare di completare la lista dei libri richiesti dagli istituti. Eppure, sarebbe semplice risparmiare, sia tempo che soldi, e fare del bene all’ambiente, magari inserendo anche in questo settore una specie di economia circolare. Tralasciando ciò, vediamo quali sono i siti dove è possibile acquistare i libri scolastici ad una cifra inferiore.

Senza ombra di dubbio, il primo shop online valido per l’acquisto di testi, non solo di scuola, è Libraccio.it. Qui trovate sia libri nuovi con uno sconto del 15% dal prezzo di copertina in buoni acquisto, che testi usati. Stesso sconto su Hoepli, che ha lanciato la promozione Scuola leggera, e su Mondadori Store. In quest’ultimo sito si può ottenere la spedizione gratuita con un ordine superiore a 24 euro, oppure ritirare i testi presso uno dei tanti punti vendita Mondadori sparsi sul territorio.

Libri scolastici: se possibile, preferite l’usato

L’acquisto dei libri scolastici è parecchio conveniente per i soci Coop, che ottengono uno sconto del 15% sul prezzo di copertina dei testi nuovi. Per quanti vogliono acquistare libri usati, invece, si paga il 60% del prezzo di copertina 2022. Esselunga, invece, offre uno sconto del 15% su tutti i libri di testo e 200 punti Fragola extra sul primo ordine online, che si possono poi convertire in buoni spesa o premi. Infine, non dimenticate di dare uno sguardo ad Amazon, che potrebbe riservare qualche sorpresa e offre la possibilità di rimborso, e La Feltrinelli, ricca anche di testi universitari.

