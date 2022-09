Brassare è una parola italiana usata nella ristorazione e nell’industria agroalimentare: ecco cosa vuole dire.

Il verbo brassare non è molto comune e dunque sono ancora poche le persone che ne conoscono il significato. Nonostante sia ancora poco diffusa la parola è già stata riconosciuta dall’Accademia della Crusca. La sua prima attestazione risale al 2002 ed è all’interno di un articolo de La Repubblica. Vediamo quindi cosa significa questo vocabolo e scopriamo anche quando è possibile utilizzarlo.

Origini : dalla parola francese brasser ossia “fare, produrre (birra)”. Tale parola francese, a sua volta, deriva dal latino parlato *braciāre, verbo denominale che nasce a partire dal sostantivo latino di origine gallica bracem “malto”.

: dalla parola francese brasser ossia “fare, produrre (birra)”. Tale parola francese, a sua volta, deriva dal latino parlato *braciāre, verbo denominale che nasce a partire dal sostantivo latino di origine gallica bracem “malto”. Quando si usa : nel mondo della ristorazione e in quello dell’industria alimentare.

: nel mondo della ristorazione e in quello dell’industria alimentare. Lingua : italiano.

: italiano. Diffusione: Italia.

Il significato di brassare

fare birra birrificio artigianale

La parola brassare si utilizza nel mondo della ristorazione e anche dell’industria alimentare. Questo vocabolo si usa per indicare il fare o produrre birra ed è impiegato con particolare riferimento a quella artigianale.

La sua origine è legata alla lingua francese, infatti è un prestito adattato del verbo francese brasser. Questo verbo nasce dall’espressione del latino parlato *braciāre, un verbo denominale formato dal nome latino di origine gallica bracem (ossia malto).

In Italia, ad oggi, questo verbo è usato per la maggior parte da estimatori e produttori di birra artigianale. In particolare, viene impiegato al posto del verbo produrre per distinguere questa tipologia di birra da quella industriale. Per il momento ancora in pochi conoscono il termine, ma dal Duemila ha iniziato ad essere impiegato con maggiore frequenza.

Esempi d’uso

Ecco dunque alcuni esempi d’uso in casi pratici per comprendere quando utilizzare la parola in maniera corretta:

“Non so come si fa a brassare una birra a bassa fermentazione, puoi insegnarmi?”.

“Gianni ha un modo di brassare veramente unico e proprio per questo riesce ad ottenere una birra così buona”.

“L’Accademia della Crusca ha riconosciuto la parola brassare: tutti gli amanti della birra homemade devono conoscerla!”.

