Bionde, modelle e bellissime: 10 ex-fidanzate di Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio è sempre stato un latin lover: ecco le 10 fidanzate più belle con cui l’attore di Titanic si è accompagnato negli anni…

Quando era giovane era irresistibilmente bello, ora invece sembra un po’ appesantito (ma non per questo è meno affascinante): stiamo parlando di Leonardo DiCaprio. Cognome tutto italiano per uno degli attori più famosi di Hollywood che si è fatto conoscere soprattutto grazie al ruolo da protagonista nel colossal Titanic. Nonostante i molti film di successo, il bel Leo sembra spiccare anche per un’altra sua dote, quasi una predisposizione naturale: è una vera e propria calamita per le belle donne.

Attrici e modelle sono solo alcune delle super professioni svolte dalle sue storiche fiamme. Le sue relazioni con alcune tra le ragazze più belle del mondo ci hanno fatto emozionare (e anche un po’ rosicare, diciamocelo): riviviamole insieme!

10 ex fidanzate di Leonardo DiCaprio

Kristen Zang. Lei è una modella americana e la loro relazione risale ai tempi di Titanic. Sarebbe lei la prima fiamma vip dell’attore: sono stati insieme (tra tira e molla) dal al 1999, ma la loro storia finisce a causa dell’eccessiva popolarità del ragazzo.

L’unica non bionda della lista è Kidada Jones, la bellissima figlia di Quincy Jones (modella, ovviamente). Sarebbero stati fotografati insieme in più occasioni nel 1999.

Anche Eva Herzigova, attuale moglie del batterista dei Bon Jovi, Tico Torres, sarebbe uscita per qualche mese con l’attore di La maschera di ferro.

Gisele Bündchen: è il 2001 (e lei è l’ennesima modella bionda). Quella di Leo con l’Angelo di Victoria’s Secret è stata forse la storia preferita del pubblico, ma dopo qualche anno di travagliata relazione lei lo ha lasciato e si è sposata con l’attuale marito, Tom Brady.

Dopo Gisele, Bar Rafaeli. Altrettanto bionda, bella e angelica: si conoscono nel 2005 e stanno insieme fino al 2011 (anche questa volta non senza alcuni periodi di pausa).

Poi, sempre nel 2011 ci sarebbe stata la splendida Blake Lively, attuale moglie di Ryan Reynolds e attrice di Gossip Girl. Tra loro, secondo i tabloid, sarebbe durata solo qualche mese ma non è mai arrivata la conferma.

Il 2011 pare sia stato un anno davvero impegnativo, perchè sarebbe stato avvistato anche con

Nel 2013 – 2014 DiCaprio è uscito con la modella Toni Garrn. Si vocifera che lo abbia lasciato lei, offesa di non esser stat invitata alla sua festa di compleanno.

Arriviamo al 2016 ed è il turno della danese Nina Agdal (indovinate professione e colore di capelli!).

Infine, la giovanissima Camila Morrone, argentina, classe 1997. Sarà la volta buona?

Fonte Foto: https://www.instagram.com/camimorrone/?hl=it