L’attrice Lella Costa ha raccontato di come è riuscita a superare il lockdown nel 2020, periodo superato solo grazie a una famosa fiction.

Lella Costa, attrice e scrittrice, è stata ospite a Oggi è un altro giorno, il talk show pomeridiano condotto da Serena Bortone. Durante l’intervista, la Costa ha raccontato di come ha trascorso il primo lockdown, quello iniziato a Marzo 2020, e delle cose che le hanno permesso di superare il periodo molto difficile.

L’artista italiana è una delle attrici più apprezzate dal pubblico, impegnata sia in tv che a teatro. Durante il programma, Lella Costa ha scherzato sul fatto che, durante il lockdown, sopportare suo marito non è stato semplice, ma una fiction di Rai 1 l’ha letteralmente salvata: “Il Paradiso delle signore ha salvato il mio lockdown da pandemia. Vivo con mio marito ma la cosa funziona perché stiamo spesso fuori… Una volta riuniti in casa la cosa si è fatta difficile, ma le avventure della fiction mi hanno salvata”

Nonostante le piccole difficoltà quotidiane, Lella Costa è ancora molto innamorata di suo marito, con il quale è sposata da anni. Andrea Marietti, ecco il suo nome, è un personaggio lontano dal mondo dello spettacolo. Il marito di Lella Costa è architetto e dalla loro unione sono nate tre figlie: Arianna, Viola e Nina.

Il nuovo libro su Dante

Durante la puntata di Oggi è un altro giorno, Lella Costa ha presentato il suo nuovo libro, “Intelletto d’amore” in cui parla della presenza femminile nella vita di Dante. Ecco cosa ha raccontato: “Parliamo di Gemma Donati, la moglie di cui nessuno parla, neanche lui. Nella Divina Commedia c’è l’amore per tutti, ma lui non la nomina. Si può pensare che sia un matrimonio concordato ma con una relazione profonda, il cugino di lei era un famoso poeta, una famiglia di artisti”

