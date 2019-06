Quali sono le spiagge più colorate del mondo? Luoghi paradisiaci lontani dal grigiore dello smog dove vivere un arcobaleno di emozioni.

Siete mai stati su una delle spiagge più colorate del mondo? Ebbene si colorate. Non tutte le spiagge infatti presentano i colori tradizionali. Così, accanto al piacere del paesaggio mozzafiato, della brezza del vento e del rilassante mormorio dell’acqua che si infrange sugli scogli, è possibile godere anche dell’aspetto cromatico che le caratterizza.

A colpire l’occhio del visitatore cromature suggestive solitamente non appartenenti a spazi naturali di questo genere. Ma, come si dice, la natura ha tanta fantasia. E, proprio come un’artista, dipinge il suo lato migliore sulla superficie della madre terra regalandola all’uomo.

In spiaggia…tra i colori

La natura ha deciso di spargere i colori della sua tavolozza sulle spiagge di tutto il globo. Ciò per non creare quella monotonia che appesantisce e assecondare lo stupore mai svanito dei suoi abitanti. Ecco dove troviamo le spiagge più variopinte.

–Spiaggia rossa di Kaihalulu (Hawaii): Ci troviamo nell’isola di Maui. Il terreno risulta cosparso di sabbia dalla tonalità porpora. Il colore intenso è dovuto alla forte concentrazione di ferro.

–Glass Beach (Hawaii): La spiaggia in questione è tra le più amate di Kauai, la più vecchia delle isole Hawaii dal punto di vista geologico. A colpire è la distesa di vetro di mare super colorato.

–Pfeiffer Beach (Australia): Siamo nella regione costiera Big Sur, in Australia. In questa zona la sabbia presenta una serie di sfumature di colore viola. Il tutto deriva dall’erosione dei granati situati nelle colline limitrofe.

–Papakolea Beach (Hawaii): La spiaggia più verde che esista. Il colore è dovuto alla presenza di un minerale particolare chiamato olivina.

–Spiaggia Rosa dell’isola di Harbour (Bahamas): A caratterizzarla un manto total pink dovuto alla presenza di organismi detti Foraminiferi. La meta è il sogno di ogni bambina ma anche di ogni donna che desidera tornare indietro nel tempo e distendersi su quella che, a tutti gli effetti, sembra la spiaggia di Barbie.

–Santorini (Grecia): Si tratta di una spiaggia dal forte impatto visivo. Presenta infatti un manto ricoperto da sassi dai colori intensi che vanno dal nero al rosso. L’incontro tra queste cromature e la luce del sole da vita a giochi visivi molto particolari.

Le spiagge più bianche del mondo

Sembra di essere su una pista da sci invece ci si trova invece su una spiaggia. Questa, infatti, è la sensazione che si prova mettendo piede sulle spiagge dalla sabbia bianca che più bianca non si può. Ecco dove trovarle.

–Playa Paraiso (Cuba): La spiaggia la si può raggiungere solo con un volo di 45 minuti dall’Havana. Anche per questo è considerata un vero e proprio paradiso. A ciò inoltre si aggiungono la sabbia candida e il fatto di essere poco frequentata.

–Rosignano Solvay (Italia): Ci troviamo a Rosignano Marittima. La sabbia e il mare sono sbiancati del tutto dagli scarichi rilasciati in acqua dall’azienda chimica Solvay.

–Grand Anse (Seychelles): Situata sull’isola di La Digue è tra le più selvagge dell’intero arcipelago. A caratterizzarla 500 metri di sabbia candida. La cornice ideale, insomma, per romantiche passeggiate e bagni di sole.

–Platja de ses Illetes (Spagna): Siamo a Formentera, sulla penisola Trucador. La spiaggia in questione è molto conosciuta e, se la dovessimo definire con un aggettivo il più adatto sarebbe luminosa. La distesa di sabbia bianca che la caratterizza, infatti, abbaglia. A ciò, inoltre, ai aggiungono svariati isolotti che enfatizzano il carattere luminoso della stessa.

Stanchi della solita spiaggia? Quel che ci vuole è un tuffo tra le spiagge più colorate del mondo. L’avventura, infatti, regalerà oltre al classico beneficio del riposo in spiaggia anche la serenità derivante dall’influsso dei colori. Una vacanza, insomma, all’insegna del buon umore.

Fonte Foto: https://pxhere.com/it/photo/508760