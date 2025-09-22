Le città più belle d’Italia: le mete meno conosciute da non perdere

Una ricerca sulle recensioni online svela le città italiane più belle ed apprezzate dai turisti: premiate mete meno convenzionali.

Un’analisi – condotta da esperti di corsi di lingua e pubblicata da Preply – basata sulle recensioni online rivela un dato molto interessante: non sono le capitali dell’arte e della storia a guidare la classifica delle mete più apprezzate dai viaggiatori in Italia. Scopriamo, dunque, quali sono le mete meno conosciute e meno blasonate che, nei fatti, attirano maggiormente l’attenzione dei turisti.

La classifica delle città più belle ed apprezzate d’Italia dai turisti

Al primo posto della classifica in esame, dunque, si colloca Matera, seguita da Olbia e Napoli, a dimostrazione di come il turismo nel Bel Paese si stia aprendo sempre più anche a destinazioni meno scontate e blasonate, anche se, c’è da dire, che il capoluogo partenopeo è da anni meta di turisti provenienti da tutto il mondo.

panoramica napoli

La città dei Sassi continua a incantare i visitatori. Matera, patrimonio UNESCO e Capitale europea della Cultura nel 2019, attira i turisti, grazie alle architetture rupestri uniche al mondo. Le recensioni confermano un livello altissimo di soddisfazione, con punte vicine al 100% per le visite guidate nei Sassi.

Proseguiamo, poi, con la Sardegna che non è solamente sinonimo di mare cristallino e Costa Smeralda. Olbia, spesso considerata solo come porta d’accesso all’isola, conquista il secondo posto grazie al suo patrimonio archeologico e alla possibilità di vivere esperienze sportive, quali lo snorkeling, le gite in catamarano e le escursioni in SUP.

I dati nel dettaglio

Al primo posto della classifica troviamo Matera, con una percentuale di recensioni positive pari al 97,7% su oltre 2.100 valutazioni. Subito dopo c’è Olbia, in Sardegna, che ottiene il 97% di giudizi favorevoli, mentre al terzo posto si colloca Napoli, con il 93,7% su più di 125 mila recensioni.

Al quarto posto compare Firenze con il 93,2%, seguita da Roma, che con le sue oltre 446 mila recensioni raccoglie il 92,5% di pareri positivi. Torino si piazza al sesto posto con il 92%, davanti a Bologna e Venezia, entrambe con il 91,7%. La top ten si completa con Milano, che raggiunge il 91,3%, e Lecce, al decimo posto con il 91%.

Subito fuori dalla top ten troviamo Trani (90,6%), Padova (90,2%) e Arezzo (89,9%). Valori simili per Modena (89,7%), Pistoia (89,6%) e Siena (89,3%). Brescia e Catania si attestano all’89,1%, mentre Lucca raggiunge lo stesso livello di gradimento.

Nelle posizioni successive emergono Perugia (90%), Trento (88,8%), Ercolano (88,8%) e Trieste (88,7%). Anche L’Aquila (88,5%) e Taranto (88,2%) entrano tra le prime venticinque città più apprezzate.

Seguono Varese e Ragusa con l’88%, poi Bergamo e Altamura con l’87,9%. Palermo chiude la prima metà della classifica con l’87,8%.

Nella seconda parte spiccano Verona (87,7%), Treviso (87,6%) e Udine (87,5%). Con il 87,2% si collocano sia Fano che Genova, mentre Rimini registra lo stesso risultato. Ferrara si attesta all’87,1%, poco sopra Reggio Emilia (87%).

Le ultime dieci posizioni vedono Cremona (86,8%), Cuneo (86,6%), Faenza (86,4%), Cagliari (86,2%) e Caserta (85,9%). Chiudono la lista Imola (85,9%), Viterbo (85,8%), Bolzano (85,7%), Pavia (85,6%), Quartu Sant’Elena (85,5%), Vicenza (85,4%) e, infine, Marsala, che con l’85,2% occupa la cinquantesima posizione.