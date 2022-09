Tornare sul lavoro richiede energia ma anche una buona dose di sicurezza. Ecco gli step da seguire.

Il rientro al lavoro dopo le vacanze può essere difficile. Ciò nonostante ci sono alcune norme di sicurezza che è molto importante mettere in atto. Sopratutto se si lavora in ufficio e a stretto contatto con il computer. Scopriamo, quindi, quali sono le mosse da compiere per poter contare su tutta la sicurezza necessaria, evitando al contempo la perdita dei propri dati.

Gli step da seguire se si lavora in ufficio

Dopo il rientro dalle vacanze, è molto importante gestire alcuni step per la sicurezza del pc e dei dati in esso contenuti.

sicurezza in ufficio

La prima cosa da fare è quindi un buon backup. In questo modo, in caso di problemi si avrà la tranquillità di aver salvato tutto e di poter recuperare eventuali dati persi. Un altro aspetto da non sottovalutare è quello dell’antivirus che dopo il lungo fermo andrebbe assolutamente aggiornato.

Lo stesso vale per i vari software che possono funzionare al meglio solo se mantenuti sempre al passo con i tempi. Infine, anche le password andrebbero rinfrescate di tanto in tanto. E quale miglior occasione se non quella di variarle proprio al rientro.

I passi da compiere se si lavora da mobile

Se il lavoro d’ufficio viene svolto da mobile o in smart working, gli step da seguire sono all’incirca gli stessi. Vanno però aggiunti altri piccoli trucchi.

Prima di tutto è importante installare un programma di tracciamento. In questo modo sarà possibile sapere sempre dove si trovano smartphone o portatile qualora andassero persi.

Per chi si collega al fine di inviare o ricevere dati è inoltre preferibile evitare del tutto l’uso di reti pubbliche optando per una VPN. In questo modo ogni passaggio di dati avverrà in modo del tutto sicuro. In entrambi i casi è molto importante prestare attenzione alle varie email, evitando così il pishing o i tentativi di frode che sono sempre più frequenti e ingannevoli.

Seguendo tutte le regole con la dovuta attenzione sarà possibile poter rientrare al lavoro in sicurezza, godendo così della sicurezza necessaria per poter agire con la giusta serenità.

Riproduzione riservata © 2022 - DG