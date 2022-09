Stati WhatsApp tristi: alcune frasi e citazioni davvero malinconiche e deprimenti da poter scrivere sulla nota app.

Non sempre si può essere felici nella vita. Spesso la tristezza, la delusione e il dolore ci pervadono, e abbiamo bisogno di condividere le nostre sensazioni con qualcun altro per poter riuscire a reagire. Per questo gli stati WhatsApp tristi possono essere molto importanti. Cambiando lo stato e mettendone uno particolarmente malinconico, potremmo infatti far capire ai nostri contatti di aver bisogno di aiuto in un momento difficile. E la ricerca del conforto non può mai essere una colpa.

Stati WhatsApp tristi d’amore

Di stati tristi se ne possono scrivere davvero molti. Citazioni, aforismi, estratti da varie opere possono riuscire a comunicare ai nostri contatti il pensiero, le emozioni e le sensazioni che stiamo vivendo in questo momento.

Ragazza triste

Se stai cercando qualche frase o qualche riflessione malinconica sull’amore, ecco alcuni esempi che potrebbero essere adatti al tuo stato:

– L’amore è quando il desiderio di essere desiderato ti fa stare così male che senti di poter morire. (Henri de Toulouse-Lautrec)

– Chiunque abbia mai amato porta una cicatrice. (Alfred De Musset)

– Un vecchio amore è come un granello di sabbia, in un occhio, che ci tormenta sempre. (Voltaire)

– L’amore è un sogno. I sogni sono belli, ma non sorprenderti se poi ti svegli in lacrime. (Jim Morrison)

– L’amore, a volte, è amare qualcuno che non ti amerà mai. (Boris Vian)

– Puoi dimenticare la persona con cui hai riso, mai quella con la quale hai pianto. (Khalil Gibran)

– Non essere amati è solo sfortuna; la vera disgrazia è non saper amare. (Albert Camus)

– Non voglio un amore a metà, lacerato, spaccato in due. Ho lottato e sofferto così tanto che mi merito qualcosa di complesso, intenso, indistruttibile. (Frida Kahlo)

Stati depressi per WhatsApp: i più tristi in assoluto

Se cerchi stati WhatsApp sulla delusione o altre frasi che esprimano tristezza non tanto per l’amore, o non in maniera specifica, ma per i fallimenti che le brutte situazioni che possono succederci nella vita, esistono molte riflessioni di carattere generico che potrebbero fare al caso tuo. Perché, purtroppo, durante la nostra esistenza, dobbiamo affrontare molto più spesso momenti difficili che periodi di pura gioia e felicità. Ecco perché rifugiarci in queste frasi può darci conforto:

– La vera felicità è qualcosa di molto vicino alla tristezza. (Charlie Chaplin)

– La tristezza è soltanto malattia e come malattia va sopportata, senza tanti ragionamenti e ragioni. (Émile-Auguste Chartier)

– La tragedia della vita è ciò che muore dentro ogni uomo col passar dei giorni. (Albert Einstein)

– La vita non è che una lunga perdita di tutto ciò che si ama. Ci lasciamo dietro una scia di dolori. (Victor Hugo)

– La vita è terribile. È lei che ci governa, non noi che la governiamo. (Oscar Wilde)

– La banalità della vita è tale da far vomitare di tristezza, quando la si guarda da vicino. (Gustave Flaubert)

– Un giorno mi perdonerò. Del male che mi sono fatta. Del male che mi sono fatta fare. E mi stringerò così forte, da non lasciarmi più. (Emily Dickinson)

– La mia vita è stata bella perché l’ho pagata cara. (Alda Merini)

– Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. (Luigi Pirandello)

