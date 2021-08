Il nuovo campione olimpico dopo la vittoria dell’oro annuncia il suo matrimonio nel 2022

L’aveva promesso e lo farà. Marcell Jacobs dopo essere diventato uno degli uomini copertina dell’Olimpiade di Tokyo annuncia la più bella fra le notizie. “L’avevo promesso e ora lo farò, l’anno prossimo Nicole diventerà mia moglie, assolutamente sì. Coroneremo il nostro sogno” ha dichiarato il velocista di Desenzano del Garda. Dalla sua compagna Nicole ha avuto due figli, Anthony e Meghan, mentre da una precedente storia ha avuto Jeremy.

Chi è Marcell Jacobs:

Jacobs nasce a El Paso, in Texas, da madre italiana e padre texano, un militare di stanza a Vicenza. Proprio qui la coppia si conosce. Una volta tornato in Texas, il padre viene mandato in Corea del Sud, mentre la madre si trasferisce a Desenzano del Garda dove Marcell Jacobs crescerà. Inizia da giovanissimo a praticare atletica rompendo numerosi record juniores. Adesso la conferma a Tokyo che lo proietta nell’olimpo dei più forti atleti del mondo.