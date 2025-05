“Non me l’ha detto”: la confessione del fratello di Eleonora Giorgi

Ospite a ‘La Volta Buona’, Lamberto Giorgi, fratello di Eleonora Giorgi, ha parlato del rapporto con la compianta attrice e non solo.

Qualche settimana fa era stato suo figlio Andrea Rizzoli a parlare di lei a ‘La Volta Buona’ spiegando anche di aver preso una drastica decisione. Ora, invece, è stato Lamberto Giorgi, fratello di Eleonora Giorgi, a presenziare come ospite alla trasmissione di Rai 1 e svelare quello che è stato il suo rapporto con la donna e anche l’ultimo aneddoto con lei.

Lamberto Giorgi: il rapporto con Eleonora Giorgi

Intervenuto nel corso de ‘La Volta Buona’ nel pomeriggio di Rai 1, il fratello di Eleonora Giorgi, Lamberto Giorgi, ha raccontato quale sia stato, nel corso di tutta la sua vita, il rapporto con la sorella. “Il mio rapporto con Eleonora è stato straordinario. Io fatico davvero a trovare un litigio con lei: in 50-60 insieme abbiamo avuto sempre un legame meraviglioso, ci siamo voluti tanto bene, da piccoli fino alla fine”, ha detto.

Eleonora Giorgi – www.donnaglamour.it

Il fratello della Giorgi ha poi aggiunto l’ultimo aneddoto con la sorella: “Il penultimo giorno della sua vita, mi ha detto ‘Lamberto, non pensare a me, pensa al tuo lavoro, alle tue cose'”, la confessione con grande emotività dell’uomo.

La confessione sulla malattia e il senso di protezione

Successivamente, il fratello della compianta attrice ha raccontato ancora alla trasmissione: “Lei non mi ha mai voluto fare preoccupare della sua malattia perché sapeva che io sono una persona che si angoscia. Per un anno e mezzo – tolti i due ultimi mesi della sua vita – non mi ha mai rivelato che sapeva che se ne sarebbe andata. Eleonora era generosa e lo è stata fino alla fine, fino all’ultimo giorno, io rimango ancora incantato dal suo modo di essere”, ha svelato Lamberto ponendo l’accento sul senso di protezione che sua sorella ha avuto nei suoi confronti.