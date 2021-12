La modella argentina accorre in aiuto della sorella che ha la visibilità azzerata su Instagram a causa dell’algoritmo troppo complesso.

Si sa che a volte Instagram gioca brutti scherzi: questa volta a farne le spese è l’influencer Cecilia Rodriguez, che sta accusando brutti colpi sul suo profilo social. Scopriamo cosa è successo.

A quanto pare, la modella, a causa dell’algoritmo molto complesso che governa il social, avrebbe la visibilità completamente azzerata e i suoi followers non riescono ad accedere ai suoi contenuti. La visibilità social è alla base di chi svolge un lavoro come questo: accorre quindi in suo aiuto la sorella, Belen Rodriguez.

La showgirl ha lanciato un appello social per esortare i fan delle sorelle a visitare il suo profilo e aiutarla a riconquistare la visibilità necessaria per far ripartire l’account. Ecco quali sono state le parole di Belen nella sua storia Instagram, riportate da Daily News 24: “A volte gli algoritmi di Instagram fanno un po’ di casino. Mia sorella ha la pagina bloccatissima, praticamente ci sono tante persone che non possono vedere né i post né le sue Stories, quindi se non volete perdervi i suoi contenuti pazzeschi attivate le notifiche. Adesso vi lascio una foto“.

Che dire, speriamo che il tentativo funzioni e incrociamo le dita!

