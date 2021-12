Il rapper si sarebbe lasciato sfuggire un dettaglio importante sulle sue prossime apparizioni in televisione.

Ormai Federico Lucia, in arte Fedez, ne combina di tutti i colori ogni giorno. Questa volta si tratta dell’ennesimo e “non intenzionale” spoiler: dopo aver rivelato il brano di Sanremo in gara lo scorso anno e poi la produzione della serie The Ferragnez, questa volta il rapper, abituato a condividere ogni notizia con i suoi followers, ha rivelato un’ospitata importante in televisione. Scopriamo dove.

Bene, queste sono state le sue dichiarazioni fatte tramite una storia di Instagram: “Avete presente quelle situazioni in cui credete di aver avuto un’idea geniale e la proponete a qualcuno che dice ‘wow, bell’idea’. Ma cinque minuti dopo dite, ‘Ho detto una cag…ta’. Però ormai vi siete imbarcati e dovete fare quella cosa? La notizia è che probabilmente andrò ad Amici a cantare ‘Sapore’. L’idea geniale è che ho proposto di creare una coreografia con i ballerini giovani. Me la insegneranno e la ballerò mentre canto il pezzo. Sarà divertente, sarà una figura di m…“

Qualche minuto dopo, fa però un passo indietro: “Piccolo dubbio, quella cosa di Amici non so se potevo dirla. Mi ha fatto venire il dubbio mia moglie. Quindi forse non mi chiameranno più, però era divertente da dire“. Nonostante l’indiscrezione, dubitiamo che la Mediaset ritiri l’invito. Anzi, non tutto il male viene per nuocere: sicuramente quel giorno Amici avrà più visibilità.

