L’attrice commenta l’indiscrezione sul loro rapporto destando lo scalpore dei suoi fan e del web.

Nuovi rumors dal mondo del gossip: secondo Dagospia, sarebbe in corso una love story tra l’attrice Alba Parietti e Alvise Rigo, attuale concorrente di Ballando con le Stelle. Scopriamo insieme cosa sta accadendo.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

La rivista di gossip avrebbe rivelato che i due sarebbero andati a cena fuori una volta. Certo, solo perché sono andati a cena fuori ci sembra un po’ eccessivo pensare subito che siano amanti. Alba Parietti, che ha saputo del pettegolezzo tramite una sua amica, ha commentato l’indiscrezione destando lo scalpore dei suoi fan e del web.

Ecco cosa riporta Blogtivvu: “Questa mattina mi sveglio con un messaggio della mia amica Alda Bosetti che non se ne perde una e mi scrive “bel colpo” . Quindi secondo la rubrica di Dagospia il mio amante sarebbe Alvise Rigo di trent’anni (soli) più giovane di me. Ma io dico, mi domando come vi permettete di fare una simile insinuazione? Ma andiamo , Alvise è bellissimo ma per me è troppo , troppo vecchio. Smentisco categoricamente questa bomba, nata dalla fantasia di chi forse vorrebbe, fosse capitato a lui o a lei un Alvise. Scusa Alvise per me sei troppo vecchio“.

L’attrice puntualizza poi cosa è accaduto durante la cena: “Sono stata a cena con Alvise, si è mangiato una bistecca della dimensione del tavolo (per fortuna ha anche signorilmente pagato lui il conto), ed effettivamente il suo appetito faceva ben sperare, ma eravamo in compagnia e l’unico appetito di Alvise mi sembrava concentrato sul suo piatto e sul bisteccone gigante“.

Insomma, stavolta nulla di interessante all’orizzonte.

Riproduzione riservata © 2021 - DG