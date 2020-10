Su Sky un’intera giornata dedicata a Lady Oscar: domenica 4 ottobre è in programma una lunga maratona con tutti gli episodi della serie Tv d’animazione.

In molti si sono avvicinati da bambini alla storia della Rivoluzione Francese grazie a Lady Oscar, serie Tv d’animazione che dagli anni ’80 in poi, ogni volta che è stata trasmessa, ha saputo conquistare generazioni diverse di spettatori. Ora sta per tornare sul piccolo schermo: domenica 4 ottobre 2020 su Sky Atlantic + 1 verrà trasmessa una lunga maratona della serie Tv con tutti e 40 gli episodi che la compongono. Per i nostalgici è l’occasione di rivedere la storia di Lady Oscar e per i più piccoli di appassionarsi a questo personaggio e all’intera serie Tv.

Lady Oscar: gli episodi completi su Sky

L’operazione nostalgia di Sky con Lady Oscar (celebre anche la sigla cantata da Cristina D’Avena) è in realtà già iniziata: da giovedì 1 ottobre fino a domenica 4 ottobre, ogni mattina dalle 6 alle 10, su Sky Atlantic, vengono infatti trasmessi dieci episodi alla volta.

Se ve li siete persi Sky Atlantic + 1 domenica dà la possibilità ai suoi abbonati di recuperarli con una maratona no stop.

Lady Oscar: i personaggi e la storia

Siamo nella Francia di fine ‘700, Lady Oscar è una nobile che è stata cresciuta sin da piccola come un maschio ed è diventata la comandante della Guardia Reale francese, nonché scorta personale di Maria Antonietta d’Austria, moglie di re Luigi XVI.

Entrambe le donne di invaghiscono del conte svedese Hans Axel von Fersen, ma ad essere innamorato di Lady Oscar è il suo scudiero, André. Inizialmente respinto dalla protagonista, i due finiranno per avvicinarsi sempre più.

Nel frattempo il clima politico in Francia sta cambiando, il popolo è sempre distante dalla Corona e si arriva così al 1789, alla rivoluzione francese che ha cambiato la storia non solo della Francia ma di tutta l’Europa.

