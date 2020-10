Ci sono diversi tipi di depilazione tra cui quella alla francese. Ecco tutti i trucchi per preparare la pelle al meglio prima del trattamento.

Nonostante negli ultimi anni molti uomini hanno deciso di avvicinarsi al mondo della depilazione, questo resta sempre una croce e delizia che accompagna la vita di ogni donna. Diverse le tecniche per eliminare i peli superflui: dalla più classica delle depilazione al laser fino ad arrivare alle tecniche più disparate. Tra queste c’è anche la depilazione alla francese.

Cos’è la depilazione alla francese?

C’è chi preferisce usare la classica lametta e chi, invece, si affida a mani esperte per eliminare i peli, che molti considerano anti-estetici. Tra le tantissime tecniche utilizzate – e di cui avrete sentito sicuramente parlare – c’è quella alla francese. Ma in cosa consiste?

Molti la conoscono anche come French Wax ed altro non è che un’epilazione considerata estrema. Va subito detto che può essere fatta da chiunque, anche se è preferibile per chi non ha una pelle troppo delicata e che facilmente si irrita.

La depilazione consiste nel togliere tutti i peli presenti nella zona inguine attraverso la ceretta. Viene lasciata solo una striscia centrale che non deve superare i 2 centimetri. Questo modo di depilarsi, inoltre, per anni è stato utilizzato anche dalle playmate di Playboy e per questo motivo ha acquisito, anche, il nome di Playboy Wax.

donna gambe intimo

Depilazione alla francese: come idratare la pelle

Dopo essersi sottoposte a una seduta di depilazione alla francese, inoltre, è opportuno prendersi cura della parte in oggetto. Importante, inoltre, è effettuare uno scrub prima di sottoporsi al trattamento, di modo che possano essere rimosse non solo tutte le cellule morte ma anche la formazione di eventuali peli incarniti.

Opportuno, inoltre, che lo scrub venga ripetuto anche qualche giorno dopo l’avvenuta depilazione. Bisogna, inoltre, idratare la pelle di modo che la pelle non si secchi.

Infine per l’idratazione della pelle vi potete affidare anche a prodotti fai da te come il miele o l’olio d’oliva.