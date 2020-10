Ecco le serie TV e i film in uscita su Disney + a ottobre 2020: c’è tanta attesa per la seconda stagione di The Mandalorian.

Così come in tutte le altre piattaforme streaming, anche su Disney + il mese di ottobre porta con sé numerose novità per quanto le serie TV e i film. Tra prodotti originali e no, gli abbonati avranno a disposizione da questo mese un menù più ricco di film e serie TV tra cui scegliere. Una delle novità più attese di questo mese è certamente la seconda stagione di The Mandalorian, ovvero la prima delle serie spinoff della saga di Star Wars che la Walt Disney ha messo in cantiere.

Disney +: le serie TV in uscita a ottobre 2020

Per quanto riguarda le serie Tv, dal 2 ottobre arriva su Disney + la stagione 3 di Violetta, dal 9 ottobre invece sarà possibile vedere le prime tre stagioni di Sara e Marti – La nostra storia e la terza di Soy Luna. Ma il 9 ottobre debutta anche un’altra serie TV originale Disney: The Right Stuff: Uomini Veri.

Fonte foto: https://www.facebook.com/DisneyPlusIT/

E a proposito di serie Tv originali Disney +, il 16 ottobre arriva sulla piattaforma streaming la prima stagione di Vita da scimpanzé, mentre il 30 ottobre è il tanto atteso giorno dell’uscita degli episodi della seconda stagione di The Mandalorian.

Disney +: i film in uscita a ottobre 2020

Per quanto riguarda i film, il 2 ottobre è il giorno di Roberto Benigni: sulla piattaforma arrivano Scusate il ritardo, Le vie del Signore sono finite, Il Piccolo Diavolo e Pensavo fosse amore, invece era un calesse.

Il 16 ottobre arrivano Nuvole (film originale Disney +), Ferdinado, ma arrivano anche Aldo, Giovanni e Giacomo con tre loro film: Tre uomini e una gamba, Chiedimi se sono felice, Così è la vita.

Il 23 ottobre è il giorno di Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali, Descendants 3 e I pinguini di Mr. Popper, il 23 ottobre arriva il corto originale La storia di Olaf, il 30 ottobre quello di Zombies 2.

Fonte foto: https://www.facebook.com/DisneyPlusIT/