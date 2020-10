Amazon Prime Day: ecco quando inizia e quando finisce nel 2020 il giorno di offerte speciali e sconti riservati ai clienti Prime del colosso dell’e-commerce americano.

Gli Amazon Prime Day 2020 stanno arrivando! Dopo il rinvio dovuto alla pandemia da Coronavirus, il colosso dell’e-commerce ha ufficializzato le nuove date dedicate agli sconti speciali per i clienti Prime. Inizialmente la due giorni di super offerte era prevista per il mese di luglio, ma a causa dell’emergenza sanitaria Amazon aveva deciso di rinviarla per privilegiare le consegne di prodotti d’uso quotidiano. Ma adesso l’attesa è terminata: ecco le date ufficiali e tutte le informazioni sull’evento più atteso dagli amanti dello shopping online!

Amazon Prime Day: le date ufficiali

Il countdown è iniziato: l’Amazon Prime Day inizierà in Italia alle 00:01 di martedì 13 ottobre e finirà alle 23:59 del 14 ottobre. 48 ore di sconti straordinari dedicati ai clienti Prime. Se non hai nacora sottoscritto l’abbonamento, non c’è problema: sei ancora in tempo per iscriverti o iniziare il periodo di prova gratuita di 30 giorni. Basta andare sul sito di www.amazon.it e seguire le istruzioni!

Amazon Prime Day

Ma attenzione, perché gli sconti non partono il 13 ottobre, ma molto prima. Dal 30 settembre sono infatti disponibili sconti esclusivi per i clienti Prime sui principali prodotti della stagione natalizia in varie categorie: dai giochi all’elettronica, passando per la moda, il settore beauty ma anche gli accessori per la casa.

Tutte le offerte di Amazon Prime Day

Non solo offerte, ma anche aiuti alle piccole e medie imprese. Fino al 12 ottobre Amazon ha scelto di offrire un buono da 10 euro da usare durante il Prime Day a tutti i clienti che spenderanno almeno 10 euro in prodotti venduti dalle piccole e medie imprese sul sito di Amazon.it.

Una bellissima iniziativa che renderà ancora più competitivi i prezzi nelle 48 ore del Prime Day. Ma quali saranno i prodotti più scontati? Impossibile dirlo: ce n’è per tutti i gusti! Tutte le offerte, dall’elettronica al fashion, passando per i prodotti della casa, sono disponibili sul sito internet del colosso dell’e-commerce ma anche sull’app ufficiale, per poter avere gli sconti sempre a portata di smartphone.