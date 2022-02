Putin ha guidato le forze militari ad attaccare l’Ucraina, sopratutto in alcune zone strategiche, Gran Bretagna, Italia e Germania si dicono indignati e preparano delle importanti sanzioni.

Vladimir Putin ha esortato le sue forze militari ad invadere l’Ucraina. Città strategiche come Kharvik, Odessa sono state le prime a subirne le conseguenze. Questo gesto politico e militare non è stato accolto positivamente dall’Europa, considerando che sono anche morti degli innocenti. Ursula von der Leyen ha annunciato sanzioni considerevoli per la Russia.

Guerra in Ucraina: Italia, Gran Bretagna e Germania condannano il gesto di Putin

In base alle notizie in tempo reale di TgCom 24, L’Ucraina conta già sette morti, 9 feriti e 19 dispersi. Ursula von der Leyen dichiara: “Condanniamo fermamente l’attacco ingiustificato della Russia all’Ucraina. In queste ore buie, i nostri pensieri sono con l’Ucraina e le donne innocenti, uomini e bambini che affrontano questo attacco non provocato e la paura per la loro vita. Riterremo il Cremlino responsabile“. Poi annuncia la decisione: “Congeliamo i beni russi e l’accesso delle banche al mercato Ue“.

Anche Mario Draghi ha condannato il gesto: “Il governo italiano condanna l’attacco della Russia all’Ucraina. È ingiustificato e ingiustificabile. L’Italia è vicina al popolo e alle istituzioni ucraine in questo momento drammatico. Siamo al lavoro con gli alleati europei e della Nato per rispondere immediatamente, con unità e determinazione”.

