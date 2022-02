Il consulente del Ministro della Salute, Walter Ricciardi, ha affermato che secondo lui in autunno la quarta dose di vaccino anti Covid sarà utile davvero a tutti.

Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, ha delineato quello che sarà secondo lui il quadro della pandemia nei prossimi mesi, soprattutto in autunno quando diventerà plausibile la quarta dose di vaccino anti Covid.

Ricciardi ha dichiarato a La Stampa: “È probabile che in autunno la quarta dose di vaccino Covid sarà utile a tutti. Lo stato di emergenza può cessare, ma con l’accortezza di mantenere i pilastri che reggono la nostra libertà attuale. Ora è possibile un allentamento delle regole, pur mantenendo in piedi le strutture per la vaccinazione, la rivaccinazione, il Green Pass e le mascherine per i luoghi chiusi. Certe strutture e pratiche straordinarie possono finire, non l’organizzazione per la vaccinazione di massa”

Il professore ha poi continuato: “Ora è possibile un allentamento delle regole, pur mantenendo in piedi le strutture per la vaccinazione, la rivaccinazione, il Green Pass e le mascherine per i luoghi chiusi. Bisogna distinguere tra l’emergenza dal punto di vista legislativo, che consente decisioni rapide, e quella sanitaria che continua non solo in Italia, ma nei Paesi dell’Est e a Hong Kong per esempio. Certe strutture e pratiche straordinarie possono finire, non l’organizzazione per la vaccinazione di massa”

