Un delitto che sconvolse l’Italia per la giovane età dei killer, Erika e Omar e per la freddezza nel commettere l’omicidio della madre e del fratellino.

Erika De Nardo uccise, con il fidanzatino, la madre e il fratellino con 96 coltellate. Allora i due erano solo dei ragazzini. Sono stati capaci di compiere una strage a sangue freddo che è entrata nella storia della cronaca nera. Sono passati 21 anni da quella tragedia e adesso Erika è cambiata molto e conduce una vita diversa.

Ecco cosa è successo dopo il diletto e che cosa fa ora Erika De Nardo

Dopo aver massacrato la sua famiglia, Erika è stata condannata a 16 anni da scontare in prigione, mentre Omar 14. La ragazza è uscita prima per buona condotta, per aver fatto volontariato ed essersi anche laureata in filosofia con 110 e lode. La comunità di don Mazzi l’aveva accolta e ora lui stesso è fiero del cambiamento di Erika. Come riporta La Nazione, il parroco dichiara: “Erika si è sposata. Ha maturato la giusta consapevolezza sulla tragedia, quella che permette di continuare a vivere. Il padre è stato molto importante in questo processo”, disse don Mazzi. Resta il peso enorme col quale i due giovani sono destinati comunque a fare i conti per il resto della loro vita. La stessa Erika ha confessato di sognare spesso la mamma e di sperare nel suo perdono.“

