La Regina del Regno Unito Elisabetta II ha recentemente visitato il Royal Regiment of Canadian Artillery presso il posto di guardia del Castello di Windsor, e ha conquistato tutti con un meraviglioso sorriso.

Elisabetta II, Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di tutti gli altri reami del Commonwealth, non ha intenzione di sottrarsi ad alcun tipo di dovere. Recentemente, infatti, Sua Maestà ha fatto visita al Royal Regiment of Canadian Artillery (che è traducibile grossomodo in “Reggimento Reale dell’Artiglieria Canadese”), attualmente stanziata al posto di guardia del Castello di Windsor. La Regina ha visitato gli alloggi delle guardie, e ha chiesto loro diverse domande riguardanti la loro visita nel Regno Unito e le loro case e famiglie che li aspettano oltreoceano, in Canada.

L’intera visita è stata documentata con alcuni scatti poi pubblicati dal profilo Instagram ufficiale della Famiglia Reale. Sua Maestà è Capitano Generale del Reggimento dall’Incoronazione del 1953, e oggi ha presentato la spada del Capitano Generale, che sarà assegnata ogni anno a un ufficiale in grado di dimostrare una leadership esemplare. Nel fare tutto ciò, tuttavia, la Regina Elisabetta sfoggia il più meraviglioso dei sorrisi, causando grande gioia nei commenti del post: “Sua Maestà sembra così felice in queste foto: che meraviglia vederla così!” scrive un’utente.