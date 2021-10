Paris Hilton decide di celebrare il 38esimo compleanno della sorella Nicky condividendo sul proprio profilo di Instagram una serie di scatti che le ritrae insieme.

Il legame tra sorelle è senza ombra di dubbio uno dei più forti e intensi, e in molti casi unisce una profonda complicità con una sana rivalità. Per Paris Hilton, ad esempio, la sorella Nicky è stata una spalla granitica su cui poggiarsi nei momenti più difficili, come si può intuire dalla meravigliosa didascalia del post che la modella le ha dedicato per il giorno del suo 38esimo compleanno. Paris, infatti, ha deciso di condividere la gioia per la celebrazione del compleanno della sorella attraverso la condivisione di una serie di scatti sul proprio profilo di Instagram. Scatti che ripercorrono la loro storia insieme nelle varie tappe della vita: da quando erano bimbe a quando diventarono ragazzine, fino agli anni dell’adolescenza e infine dell’età adulta.

La didascalia scritta da Paris Hilton per la sorella Nicky, come accennato in precedenza, è davvero dolce: “Grazie per essere la mia migliore amica” scrive la modella statunitense. “Ogni volta che ho bisogno di qualcuno con cui parlare oppure ho bisogno di una casa quando sono lontana da casa, so che sei solo a una chiamata di distanza. Mi aiuti a risollevarmi quando sono giù, mi insegni a essere una persona migliore e spesso sai meglio di me cosa devo fare. Ti voglio bene. Sei la mia ispirazione e sono felicissima di condividere questa vita con te… senza non saprei farlo!”