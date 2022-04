La pupa torna a parlare dopo la squalifica dallo show, sui social e chiarisce il punto in merito alla sua aggressività e al perchè ha perso il controllo con Mila Suarez.

L’episodio spiacevole che ha visto protagoniste Paola Caruso e Mila Suarez a La Pupa e il Secchione, non è stato uno spettacolo gradevole. Le due pupe dopo un acceso scontro sono arrivate addirittura alle mani e la Caruso è stata squalificata, proprio in seguito al suo comportamento aggressivo. Ora la pupa rompe il silenzio dopo essere stata cacciata dal programma, spiegando le sue ragioni.

Le dichiarazioni di Paola Caruso

Tra Paola Caruso e Mila Suarez si è consumato un durissimo scontro verbale ma anche fisico. La modella marocchina ha lanciato delle provocazioni alla Caruso menzionando suo figlio e questo ha fatto perdere la testa alla pupa che ha aggredito fisicamente la concorrente. Dopo la sua squalifica, Paola spiega l’accaduto su Instagram con le seguenti dichiarazioni: “L’aggressività nasce da un istinto naturale che tende all’autodifesa. Spesso è una risposta ai sentimenti di ingiustizia e disperazione. Quella violenza verbale ingiustificata l’ho vissuta come un abuso nei confronti di mio figlio e della mia storia di madre… e non lo consento a nessuno.”

L’ex pupa si è comunque scusata per la sua aggressività nel programma e ha accettato di buon grado la punizione che Barbara d’Urso le ha inflitto, ovvero la squalifica. Durante la puntata, l’influencer dichiara: “Non mi era mai capitato di perdere il controllo in questo modo, sono mortificata per lo spettacolo“.

Riproduzione riservata © 2022 - DG