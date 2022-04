La principessa di Monaco è tornata a casa dopo una lunga terapia e ora ha bisogno di essere seguita da uno specialista in benessere e cura mentale, Alberto non ha badato a spese.

Il benessere di Charlene di Monaco non ha prezzo per suo marito Alberto che, al giorno, spende una cifra vertiginosa per farla seguire da un mental coach di tutto rispetto. Dopo essere stata ricoverata per tanto tempo lontana dalla sua famiglia, la principessa deve ritrovare il suo equilibrio psico-fisico. Per questo, deve essere seguita tutti i giorni da uno specialista che la aiuti in tal senso.

Ecco a quanto ammonta il costo del mental coach per Charlene di Monaco

Charlene Wittstock

Alberto si è rivolto allo specialista in benessere mentale e psicologico Topes Calland, che pagherebbe circa 12 mila euro al giorno. Questa indiscrezione è trapelata dal New York Times che svela che Charlene, negli ultimi mesi, avrebbe soggiornato presso la clinica svizzera Les Alpes, a Montreux. Come riporta Di Lei: “Topes Calland fa parte di una squadra di 30 specialisti che hanno seguito giorno e notte Charlene di Monaco durante il suo ricovero nella clinica svizzera dotata di tutti i confort. La Principessa ora continua le sue terapie a casa, dove esattamente non si sa. Però, stando alle indiscrezioni dei media francesi, sta seguendo una dieta personalizzata curata da uno chef stellato e ogni giorno pratica yoga e nuoto. È probabile che la consulenza del mental guru sia ancora richiesta.”

La principessa dunque dovrà riprendersi gradualmente e ritrovare il suo benessere di un tempo.

