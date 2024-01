Qual è il significato de La Notte di Arisa? La canzone parla della disperazione che si vive quando una storia d’amore finisce.

Senza ombra di dubbio, La Notte è una delle canzoni più belle di Arisa. Un brano che riassume alla perfezione tutte le emozioni che si provano quando una relazione finisce: dalla disperazione alla consapevolezza che la vita continua, sempre e comunque. Vediamo il testo e il significato.

La Notte di Arisa: il significato della canzone

La Notte è la canzone con cui Arisa si è presentata in gara al Festival di Sanremo nel 2012, classificandosi seconda. Contenuto all’interno dell’album Amami, è uno dei brani più apprezzati di Rosalba Pippa. Non a caso, dopo la kermesse musicale, è stato al primo posto dei singoli più venduti per ben quattro settimane. Il significato ruota attorno al dolore che si prova quando una storia d’amore giunge al capolinea.

“E non arresta la corsa lui non si vuole fermare

Perché è un dolore che sale, che sale e fa male

Ora è allo stomaco fegato, vomito, fingo, ma c’è“.

Quando una relazione finisce, ammesso che ci sia stato un sentimento forte, si vivono momenti di disperazione. Durante il giorno, magari presi dal lavoro, si riesce a fingere, forse anche a distrarsi. Ma “quando arriva la notte” succede che “la testa parte e va in giro in cerca dei suoi perché“.

“Né vincitori, né vinti

Si esce sconfitti a metà

La vita può allontanarci

L’amore continuerà“.

Anche se all’inizio sembra impossibile tornare a sorridere, con il tempo la situazione cambierà. D’altronde, la vita continua, sempre e comunque, soltanto la morte può fermarla. Questo è il messaggio de La Notte di Arisa.

Ecco il video de La Notte di Arisa:

La Notte di Arisa: il testo della canzone

Non basta un raggio di sole in un cielo blu come il mare

Perché mi porto un dolore che sale, che sale

Si ferma sulle ginocchia che tremano e so perché…

Continua per il testo integrale