Il bonus caregiver è stato confermato anche per il 2024, con un fondo totale di circa 25 milioni di euro: ecco come funziona.

Il Governo Meloni ha confermato anche per il 2024 il bonus caregiver, destinato a tutte quelle famiglie che vivono situazioni familiari particolari, segnate dalla disabilità o dalla malattia. Vediamo come funziona e cosa bisogna fare per richiedere l’incentivo.

Bonus caregiver 2024: come funziona e cosa copre

Anche per il 2024 è stato stabilito un fondo di circa 25 milioni di euro che andrà a coprire il bonus caregiver. Destinato a tutte le persone che assistono un familiare disabile, malato o anziano, rappresenta un sostegno per far fronte a tutte le cure e all’assistenza che situazioni di questo tipo richiedono. I contributi, assegnati alle Regioni, verranno poi distribuiti ai vari ambiti territoriali di riferimento.

Le risorse destinate al bonus caregiver 2024 saranno assegnate seguendo alcune priorità: caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima (art. 3 del decreto 26 settembre 2016) e programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita. E’ bene sottolineare che saranno le Regioni, in modo del tutto autonomo, a scegliere i progetti a cui destinare i fondi.

Molto probabilmente, il bonus caregiver andrà ad assicurare anche per il 2024 alcune forme di sostegno già erogate in passato, come: contributi di sollievo o assegni di cura, incentivi utilizzabili per prestazioni di assistenza sociosanitaria, interventi di sollievo (come ricovero nel fine settimana in una struttura) e percorsi di sostegno psicologico individuale o di gruppo.

Come richiedere il contributo destinato ai caregiver?

Come già anticipato, il bonus caregiver 2024 cambia da Regione a Regione, in base ai progetti attuati. Pertanto, è bene informarsi presso il proprio comune di residenza per conoscere le forme di sostegno stabilite. Generalmente, l’assegno di cura è valido in tutta Italia ed è graduato sulla base dell’ISEE socio sanitario e degli altri servizi socio assistenziali attivi. L’importo, in base alla gravità della situazione, varia da 500 a 800 euro mensili. L’assegno viene erogato direttamente tramite bonifico bancario alla persona assistita.

Il contributo di cura, invece, varia da 400 a 700 euro mensili ed è corrisposto alle persone con disabilità gravissima assistite dal caregiver familiare. Anche in questo caso, è graduato in base all’ISEE socio sanitario e viene corrisposto tramite bonifico bancario alla persona assistita. La richiesta per uno dei servizi del bonus 2024 si deve effettuare tramite i Servizi Sociali del comune di residenza o il Punto Unico di Accesso. Il modulo è disponibile presso il Municipio o scaricabile online.