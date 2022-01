La madre di Sophie Codegoni è entrata nella Casa del GF Vip 6 per salutare la figlia e ha messo apposto anche Jessica che più volte si è intromessa nella storia tra la gieffina e Basciano.

Sophie Codegoni ha una storia un po’ tormentata con il bel Alessandro Basciano. La coppia sta cercando un equilibrio per stare insieme ma tra loro c’è “un terzo incomodo” ovvero Jessica. La madre dell’ex tronista entra al GF per parlare con la figlia ma non si dimentica di dare una stoccata anche al comportamento della Selassiè.

Le dichiarazioni della mamma di Sophie contro Jessica

Come riporta lanostratv.it, nella puntata di ieri al Grande Fratello Vip 6, c’è stato un duro confronto tra la mamma di Sophie, Valeria Pasciuti, e Jessica Selassiè. La principessa si definisce amica dell’ex tronista ma spesso si intrometta nella sua storia con Basciano. A questo proposito, la madre della Codegoni si rivolge proprio alla gieffina e dichiara: “Perché non dici le cose in faccia? Non voglio discutere…Non saresti proprio da considerare…Lulù ti ha detto una cosa perfetta…Stai facendo una brutta figura…Credimi ma fuori stai facendo passare un messaggio orribile“.

Nonostante Jessica abbia tentato di giustificarsi in qualche modo, la madre di Sophie continua ad attaccarla e poi rivolgendosi alla figlia, dà la stoccata finale: “L’amicizia te l’ha dimostrata Soleil…Vi siete dette le cose in faccia, ma lei è diretta e ti dice le cose davanti e non dietro le spalle“.

