La neo-gieffina svela in confessionale che tra il marito e la modella italo-americana c’è stato un rapporto fisico sotto le coperte ma Soleil fa un avvertimento molto particolare a Davide.

Il triangolo tra Delia, Alex e Soleil sembra non finire mai. Con l’ingresso della modella venezuelana in Casa l’argomento è ancora caldo e lei stessa ammette che tra il bell’attore e la gieffina c’è stata intimità. Soleil d’altro canto fa una rivelazione a Davide Silvestri che potrebbe rimescolare le carte.

Le dichiarazioni di Delia Duran e Soleil Sorge

Come riporta Blogtivvu, Delia Duran in confessionale “sputa il rospo” su ciò che c’è stato sotto le lenzuola tra Alex Belli e Soleil Sorge: “Alex mi ha confessato tutto. C’è stata un’intimità tra lui e Soleil. Me lo ha detto dopo che l’ho perdonato. Questo è stato lo sbaglio più grande che ho fatto. Perché tu sai, quando ami sei cieco no?“

Nel frattempo, Katia Ricciarelli prende le parti di Soleil: “E’ stato un ingresso inutile. E’ entrata con un’arroganza incredibile. Con le mani sui fianchi. Mah… Noi staremo tutti intorno a te finché ci siamo. Non se ne può più, di Alex della moglie… Basta.” Stanca dai continui attacchi ricevuti dalla Duran, Soleil parlando con Davide Silvestri avverte che avrebbe un asso nella manica da sfoderare in caso di necessità, smettendo così di proteggere il suo compagno d’avventura Alex Belli. Come andrà a finire questa storia?

Riproduzione riservata © 2022 - DG