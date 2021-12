La mamma di Soleil Sorge, Wendy, asfalta sia Delia Duran che Alex Belli per la condotta che hanno avuto verso la figlia nella Casa del GF Vip 6.

In occasione di un’intervista sul settimanale Chi, Wendy Kay, mamma di Soleil Sorge è tornata a parlare di Delia Duran e Alex Belli. I due attualmente stanno vivendo la loro storia d’amore ma a raccogliere i cocci, secondo Wendy, sarebbe la figlia rimasta all’interno della Casa.

Le dichiarazioni di Wendy Key

“Mi preoccupo quando vedo che ce l’hanno tutti con lei, non dormo la notte. Alex Belli? All’inizio ero molto confusa perché lui continuava a parlare di quanto si amassero, ma questo grande amore io non lo vedevo, non vedevo lo stesso trasporto negli occhi di Soleil. Poi, quando è entrata Delia, mi è stato tutto chiaro: era la trama del film.” Così esordisce la mamma della Stasi.

Wendy Kay poi si scaglia contro Alex Belli: “Lui si innamora ogni giorno, è uno che tradisce un giorno sì e un giorno no, è pieno di talenti e di creatività e non si accontenta di una sola donna. È innamorato di sé e della storia che racconta, è talmente bugiardo che ha creduto a se stesso. […] Lo trovo senza stile. […] Soleil doveva allontanare Alex subito, appena è iniziato questo teatrino. Forse sentiva tutti contro e le faceva bene avere un appoggio emotivo e psicologico.“

