Secondo una recente indagine, sarebbe questa la città italiana dove conviene accendere un mutuo, anziché pagare l’affitto: ecco qual è.

Nel corso del 2025, il mercato immobiliare italiano ha mostrato un cambiamento importante per quel che concerne le abitudini delle famiglie. Sempre più persone, infatti, si chiedono se convenga continuare a pagare l’affitto o affrontare la spesa di un mutuo, approfittando dei tassi più bassi registrati negli ultimi anni. Da una analisi effettuata di recente, pare che, in una specifica città italiana, convenga particolarmente accendere un mutuo: di quale parliamo.

Mutuo, la città italiana in cui conviene accendere un mutuo

Secondo una recente analisi, condotta dal Gruppo Tecnocasa, l’acquisto di un’abitazione risulta economicamente più vantaggioso in molte città italiane, soprattutto dove i canoni mensili hanno raggiunto cifre record.

La ricerca prende in considerazione un mutuo di 25 anni a tasso fisso del 3,2%, con copertura dell’80% del valore dell’immobile. Confrontando la rata del mutuo con l’affitto medio per bilocali e trilocali, emergono risultati alquanto singolari: in città come Bari, Palermo e Napoli, comprare costa meno che affittare.

Casa

A Milano e Firenze, invece, la differenza tra rata e canone resta minima, ma il possesso della casa offre un vantaggio patrimoniale interessante. Roma e Bologna si collocano in una posizione intermedia, con una sostanziale parità tra le due opzioni.

Affitto sempre più caro: alcune cifre

La tendenza più interessante si registra nel Sud Italia, dove le rate dei mutui restano contenute e i prezzi di acquisto sono più accessibili.

A Torino, per esempio, un bilocale con mutuo costa in media 484 euro al mese contro 523 euro di affitto, mentre per un trilocale la rata è di 575 euro a fronte di 680 euro di locazione. A Genova i valori sono ancora più bassi: 332 euro di mutuo contro 469 euro di affitto per un bilocale e 394 contro 598 euro per un trilocale. Anche Palermo conferma il trend, con 322 euro di rata per un bilocale e 383 euro per un trilocale, a fronte di affitti di 496 e 590 euro.

Passiamo, poi, a Sud, dando uno sguardo a Bari e a Napoli: nel capoluogo pugliese, un bilocale comporta 496 euro di mutuo contro i 630 di affitto, mentre a Napoli si passa da 685 a 717 euro.

Al Nord, Verona e Bologna mostrano un sostanziale equilibrio, con cifre che oscillano tra i 489 e 997 euro, a seconda della tipologia. A Roma e Firenze i valori restano simili tra le due opzioni, con rate che variano tra gli 871 e i 1.049 euro, mentre Milano resta la più costosa, con mutui oltre 1.200 euro ed affitti che sfiorano 1.500 euro al mese.