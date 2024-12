La lussuosissima casa di Raffaella Carrà rimane invenduta a tre anni dalla morte della cantante. Quanto costa e come è composta.

La casa di Raffaella Carrà, iconica artista italiana scomparsa nel 2021, è ancora sul mercato a distanza di oltre due anni dalla sua messa in vendita. Situata a Roma Nord, nel prestigioso quartiere di Vigna Clara, l’abitazione è stata valutata 2,1 milioni di euro. Nonostante le sue caratteristiche uniche, la dimora fatica a trovare un acquirente, come ha commentato anche Giancarlo Magalli: “È come abitare su un treno“.

Ma scopriamo tutte le caratteristiche di questa straordinaria casa e i motivi per cui non è stata ancora venduta.

Le caratteristiche della villa di Raffaella Carrà: lusso e comfort

L’immobile si estende su circa 400 metri quadrati e offre spazi davvero esclusivi. Al suo interno, infatti, vi sono: nove camere da letto e nove bagni, una sauna, una palestra e una piscina privata.

La lussuosa casa è realizzata con un design interno luminoso con ampie vetrate e dettagli di pregio, come mobili vintage in bianco e oro.

Raffaella Carrà

L’appartamento si trova nel complesso “Due Pini“, dotato di vigilanza h24, campi da tennis e un parco privato. Eppure c’è chi, come Magalli, non ne apprezza lo stile.

Perché la casa di Raffaella Carrà è ancora sul mercato

La particolarità della struttura, composta da quattro appartamenti uniti, potrebbe rappresentare un limite per molti potenziali acquirenti. Secondo Magalli, infatti, l’appartamento somiglia a un treno per la disposizione lineare degli ambienti.

La casa in via Nemea 21 non è solo un’abitazione di lusso, ma un simbolo della vita dell’artista. Qui, Raffaella Carrà ha trascorso i suoi ultimi anni, in un quartiere che molti considerano la “Hollywood romana“.

Chiunque acquisterà questa proprietà non otterrà solo un immobile esclusivo, ma anche un pezzo del ricordo di una delle più grandi icone italiane.