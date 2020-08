La quinta stagione de La Casa di Carta dovrebbe essere realmente l’ultima: lunedì 3 agosto è il giorno dell’inizio delle riprese.

Alvaro Morte, Ursula Corberò e tutti gli altri attori e attrici de La Casa di Carta sono tornati sul set: sono infatti iniziate lunedì 3 agosto le riprese della quinta stagione della seguitissima e amatissima serie TV. Quinta stagione che dovrebbe essere anche l’ultima. E’ vero che, secondo i progetti originali di Alex Pina (il creatore della serie), La Casa di Carta si sarebbe dovuta definitivamente concludere con la seconda stagione e poi è stata prolungata da Netflix visto l’incredibile successo avuto, è altrettanto vero però che questa volta la parola fine alle avventure delle celebre banda di ladri dovrebbe essere posta senza ripensamenti.

La Casa di Carta 5: le anticipazioni

Ovviamente vige il più stretto riserbo riguardo alla trama dei nuovi episodi de La Casa di Carta. Quel che è certo è che anche nella quinta stagione vedremo uno dei personaggi più amati della serie TV: Berlino. Pedro Alonso è infatti uno degli attori che è stato convocato sul set per girare le varie scene.

Della quinta stagione di La Casa di Carta, come riporta TV Sorrisi e Canzoni, ne ha parlato anche il creatore, Alex Pina: “Abbiamo pensato più di un anno a come far sciogliere la banda, mettere il professore alle corde e portare alcuni personaggi in situazioni irreversibili. Il risultato è la parte 5 di La Casa di Carta. La battaglia raggiunge i livelli più estremi e selvaggi, ma la stagione è quella più eccitante ed epica di sempre”.

La Casa di Carta 5: il cast

Per quanto riguarda il cast de La Casa di Carta 5, nei vari episodi vedremo in scena anche due nuovi personaggi che saranno interpretati rispettivamente da Miguel Ángel Silvestre e Patrick Criado.

Confermati poi tutti gli altri grandi protagonisti della serie TV, dai già citati Alvaro Morte, Ursula Corberò, Pedro Alonso, a Miguel Herrna, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, Darko Peric, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Belen Cuesta, Rodrigo de la Serna, Fernando Cayo, Najwa Nimri e José Miguel Poga. Ma non solo.

