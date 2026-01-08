La bambola di Patty Pravo, il significato: “Tu mi fai girar, tu mi fai girar”

Significato e testo de “La bambola” di Patty Pravo, il brano del 1968 che ha rivoluzionato il pop italiano e ispirato una cover di Madonna nel 2026.

Nel 1968 Patty Pravo era già un’artista affermata, nota soprattutto per le sue versioni italiane di brani internazionali. Ma fu proprio in quell’anno, grazie a una canzone che inizialmente aveva rifiutato, che arrivò il suo primo, grande successo discografico. Il brano era La bambola, diventato una pietra miliare della musica italiana e che, nel 2026, è stato reinterpretato in una cover da Madonna. Ecco, a seguire, il significato e il testo della canzone.

La bambola di Patty Pravo: il significato della canzone

Scritta da Ruggero Cini, Franco Migliacci e Bruno Zambrini, il significato de La bambola ruota attorno alla ribellione femminile contro una relazione fatta di superficialità e dominio. Nonostante l’iniziale apparenza di sottomissione, il testo esprime un chiaro rifiuto della condizione di “bambola” trattata come oggetto, con parole nette come: “No ragazzo no, tu non mi metterai tra le dieci bambole che non ti piacciono più“.

Con la sua voce Patty Pravo si rende conto dell’egoismo del suo compagno – “Non ti accorgi quando piango, quando sono triste e stanca, tu pensi solo per te” – e prende una posizione decisa, chiudendo la porta a un amore che la ferisce: “Non ci gioco più, quando giochi tu sai far male da piangere“.

Il brano, quindi, si trasforma da potenziale simbolo di debolezza a dichiarazione d’indipendenza, mantenendo un forte impatto emotivo.

Ecco, a seguire, il video ufficiale della canzone:

La bambola di Patty Pravo: il testo della canzone

Tu mi fai girar, tu mi fai girar

Come fossi una bambola

Poi mi butti giù, poi mi butti giù

Come fossi una bambola

Non ti accorgi quando piango

Quando sono triste e stanca, tu

Pensi solo per te

Continua per il testo integrale