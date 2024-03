Qual è il significato della canzone L’ultima poesia di Geolier e Ultimo? L’artista romano canta per la prima volta in dialetto napoletano.

Dopo il successo ottenuto al Festival di Sanremo 2024, Geolier torna sulle scene con una canzone che lo vede duettare con Ultimo. Si intitola L’ultima poesia e promette di essere uno dei brani più ascoltati dei prossimi mesi. Vediamo il testo e il significato.

L’ultima poesia di Geolier e Ultimo: il significato della canzone

Uscita il 22 marzo 2024, L’ultima poesia è la canzone che vede duettare Geolier e Ultimo. I due cantanti, il primo napoletano e il secondo romano, hanno scritto il brano insieme a Davide Petrella, Alessandro Merli, Fabio Clemente, Julien Boverod e Gennaro Petito. Prodotta da Takagi & Ketra per Warner Music, è una ballata romantica, con un ritmo lento di genere neomelodico. Non stupisce, quindi, che Ultimo abbia accettato di cantare soprattutto in dialetto napoletano.

“Na vita nn’è abbastanza pe te conoscere in fondo

Visto ca tu nun pirmitte maje a nisciuno d’o fà

Essere nuje è difficile p’cché sapimmo si ce vene ditta na bucia“.

L’ultima poesia è una canzone d’amore, dedicata alla persona amata. La loro relazione non è semplice, tanto che il protagonista si rende conto che stare insieme “equivale a vivere e a m’accidere”.

“T’annammure p’cché nn’vuò stà tu sola

Ma staje sola pur si staje cu’mmé

Comme vuò ca te vogghio bene

Si ogne abbraccio è na catena all’anema?“.

Talvolta ci si innamora per paura di stare da soli, senza rendersi conto di essere comunque immersi nella solitudine. Cosa si nasconde dietro a questo comportamento? Spesso, è l’unico modo per non restare con se stessi e conoscersi davvero. L’ultima poesia di Geolier e Ultimo si conclude con una consapevolezza: il protagonista spera di scordare la persona amata, ma sa già che è “una finta verità che mi brucia ma guarisce il cuore“.

L’ultima poesia di Geolier e Ultimo: il testo della canzone

Quando tu sola te ne vaje

Tu sola te ne tuorne

Nun t’annasconnere che ’o ssaje…

