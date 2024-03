Flavio Montrucchio è uno dei volti più amati della tv. Vi siete mai chiesti dove abita? La sua casa parla stile ed eleganza, scopriamo di più!

Dove vive Flavio Montrucchio? È una domanda che il pubblico si pone davanti a uno dei volti più affermati e graditi del piccolo schermo. L’ex gieffino ha saputo coltivare la sua passione per la tv, costruendosi una carriera di tutto rispetto in barba al cliché del ‘belloccio incapace’. Sposato con una donna altrettanto famosa, ha il suo nido d’amore nel cuore di Roma.

La casa di Flavio Montrucchio

La casa di Flavio Montrucchio, nel cuore di Roma, è un nido di amore e natura in cui non manca tanto divertimento. A partire da quello con i figli, che regalano al lui e a sua moglie, Alessia Mancini, tantissime perle di gioia.

Vivono in una splendida abitazione immersa in un giardino molto curato, e amano consumare i prodotti della loro terra. Un orto, infatti, gli regala sempre buoni frutti da portare direttamente in tavola.

Un’oasi di relax e divertimento

A casa Montrucchio si respira aria di relax e divertimento, e l’arredamento parla di uno stile essenziale e molto curato. Ogni dettaglio passa sotto la supervisione di Alessia Mancini, moglie del conduttore e donna sempre attenta ai particolari.

Dalle tende scure che donano un tocco elegante agli ambienti, passando per i colori nero, marrone e bianco degli interni, è un gioco di eleganza e raffinatezza che non rinuncia alla semplicità.

La cucina è ampia e luminosa, con due finestre che offrono una splendida prospettiva sulla veranda e regalano alla stanza una grande armonia di luci e geomet

Il piano cottura bello ampio e le piastrelle a mosaico sul fondo regalano un tocco rustico che piace ai fan. Non è difficile, tra i contenuti postati da Flavio Montrucchio su Instagram, vederlo alle prese con simpatici video proprio in questo spazio super vissuto della sua casa, intento a dar prova delle sue abilità culinarie.

La sala tv tra relax e famiglia

Sempre sui social, Montrucchio ha offerto una prospettiva della sala tv in cui trascorre parte del suo tempo libero in famiglia. Le linee d’arredo sono essenziali e si giocano sul contrato chiaro/scuro, che ritorna come motivo dominante in tutti gli ambienti.

L’area living è composta da un grande tavolo in legno, cornice semplice che strizza l’occhio alle calde tonalità di madre natura, e sedie in plexiglass. Alle finestre vasi ricchi di orchidee e uno scorcio affascinante del giardino.

Come un perfetto uomo di casa, Flavio Montrucchio non si occupa soltanto dell’orto ma anche di alcune piccole attività di manutenzione ordinaria. A partire dalle pareti, che imbianca lui stesso durante le parentesi libere da impegni professionali.