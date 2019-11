Il 22 novembre 2019 è andata in onda l’ultima puntata della terza stagione: e ora ci si chiede già se L’Isola di Pietro 4 ci sarà oppure no. Gianni Morandi sembra titubante…

Ambientata nella bellissima Sardegna (nello specifico nell’Isola di Carloforte), L’isola di Pietro è stata una delle serie tv più viste dell’autunno 2019. Le vicende che sconvolgono la piccola comunità isolana hanno lasciato milioni di spettatori con il fiato sospeso: ma la quarta stagione della fiction si farà oppure no?

Gianni Morandi, uno degli attori protagonisti, ha già mostrato le sue titubanze rispondendo all’intervista del settimanale Nuovo. E viste le sue parole la stagione numero quattro resta in forte dubbio.

L’Isola di Pietro 4, si farà oppure no?

Le puntate della terza stagione della fiction di Canale 5 L’isola di Pietro sono state un successo. E agli occhi dei milioni di fan delle vicende ambientate nella località sarda già sembra uno strazio dover aspettare per capire cosa accadrà ai personaggi e se ci sarà uno sviluppo.

Ma, alla fine, la domanda rimane viva: si farà oppure no L’isola di Pietro 4?

A questo interrogativo risponde Gianni Morandi, che interpreta il dottor Pietro Sereni, interpellato dal settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti. «L’unico problema è la mia resistenza fisica. Quando è iniziata la fiction avevo tre anni in meno», ha ammesso il cantante.

L’11 dicembre 2019 infatti Morandi compirà ben 75 anni, e di certo non dev’essere facile continuare a lavorare sodo per girare tutte le puntate di una fiction a quell’età! Anche se la location d’incredibile bellezza quale l’isola di Carloforte, in Sardegna, di certo invoglia molto a partecipare ancora…

L’Isola di Pietro: Francesco Arca vuole il sequel

Decisamente più ottimistica la risposta di Francesco Arca, che ha interpretato nella storia il nuovo vice questore Valerio Ruggeri. Il personaggio di Arca era riuscito a far breccia nel cuore di Elena (Chiara Baschetti), la figlia del personaggio interpretato da Gianni Morandi, rimasta sola dopo la morte del suo Alessandro.

Arca ha dichiarato che per lui sarebbe un piacere continuare a girare la fiction «nonostante la guida spericolata di Chiara Baschetti», ironizzando per via del fatto che il suo personaggio non potesse guidare.



Di certo non dipende dagli attori il proseguimento di una fiction, ha tenuto poi a precisare, ma dai produttori. E dalla loro abilità nel creare una trama sempre interessante evolvendo i personaggi per catturare costantemente l’audience!

Fonte foto: https://www.instagram.com/isola_di_pietro_3/?hl=it.